Omkranset av en jungel av grønne stueplanter la Raymond Johansen (Ap) frem en ny politisk plattform for Oslo – uten et uavklart politisk flertall i ryggen.

Slik var det ikke sist.

Da de la frem sin første plattform i 2015, var det allerede avklart at de ville få et samarbeid med støttepartiet Rødt.

Byrådspartiene Ap, SV og MDG har bare 27 av 59 representanter i bystyret, og er dermed tre unna flertall.

På Aftenpostens spørsmål om hvordan han skal samle et flertall i bystyret bak seg, svarer Johansen:

– Det må jeg jobbe med i de dagene som kommer, vi har konsentrert oss om oss selv.

– Så det er uavklart?

– Ja. Vi skal nå fortsette å ha samtaler, og Rødt har vært veldig imøtekommende, og Venstre har vi hatt gode samtaler med. Men det er klart at en del av inntektsgrunnlaget for å gjøre det vi må ha gjort, er eiendomsskatten. Forskjellen på oss og høyresiden da er 6,8 milliarder kroner på fire år, som er det vi får inn på eiendomsskatt, svarer Johansen.

– Så der ligger det jo noen premisser, og da tror jeg svaret ligger der også, sier Johansen, som slik går langt i å antyde at byrådet vil fortsette med Rødt som støtteparti.

Kilder i Oslo Ap sier også til Aftenposten at det trolig går den veien.

Fakta: Byrådsskifter presenteres onsdag Tirsdag la Ap, SV og MDG frem sin felles politiske plattform for Oslo. De går for fire nye år sammen i byråd. De sa ikke noe om eventuelle utvidelser eller utskiftninger i byrådet, altså hvilke partier som får hvilke poster og hvilke enkeltpersoner som får posisjonene. Raymond Johansen (Ap) sa at dette vil bli presentert onsdag, før bystyremøtet. Bystyremøtet er det første for det nye bystyret. Vervene i bystyret er allerede fordelt mellom partiene, og Marianne Borgen (SV) fortsetter som ordfører.

Som Aftenposten har omtalt tidligere, har Venstre tilbudt seg å erstatte Rødt som støtteparti. Men Venstre stiller fem krav, hvorav ett er en reduksjon i det partiet omtaler som «den unødvendig eiendomsskatten».

Rødt støttet for fire år siden samme eiendomsskatt-modell som Ap. Nå ønsker de aller helst skatt med en enda spissere profil mot de dyreste boligene, hvor boligeiere flest fortsatt skjermes.

Møtte Venstre i forrige uke

Torsdag i forrige uke var Raymond Johansen og byrådspartiene i sonderingssamtaler med Venstre, et møte som ikke tidligere er omtalt.

Venstre har tidligere i høst hatt samtaler med MDG alene, men dette var første gang i prosessen at også SV og Ap møtte dem.

Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder, påpeker at kravet er en reduksjon, altså ikke at hele eiendomsskatten fjernes.

– Det er ingen absolutt formuleringer på dette i våre krav. Venstre er et økonomisk ansvarlig parti, og budsjettene skal selvsagt gå opp. Venstre leverer alltid fra seg salderte budsjettet, i motsetning til Rødt. Så det trenger de ikke være bekymret for, sier Bjercke.

Han legger til at Venstres krav retter seg mot eiendomsskatten på bolig, ikke på næringsbygninger. Dermed blir summene langt mindre enn de 6,8 milliardene Johansen viser til.

Flere møter med Rødt

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud og fylkesleder Siavash Mobasheri har flere ganger vært i samtaler med byrådspartiene underveis i forhandlingene, senest på torsdag i forrige uke. Der ble de enige om fordeling av vervene i bystyret.

– Vi er skuffet over et rødgrønt byråd som ikke er tydeligere når det kommer til samarbeidspartner. Vi er et mer naturlig valg enn Venstre, og det er synd at Johansen ikke er tydeligere, sier Mobasheri.

Foreløpig er det ikke avtalt noe forhandlingsmøte med Rødt.

– Det betyr at byrådet pr. nå ikke har flertall for en eneste av sine saker. Så betyr ikke det at de ikke kommer til å få det, sier Evenrud.

Hun mener den politiske plattformen frir mer til Rødt enn til Venstre.

– Det viktigste som skjer nå, er budsjettet for Oslo kommune for 2020, som skal behandles i desember. Ethvert byråd trenger flertall for sitt budsjett. Det har de pr. nå ikke, i motsetning til for fire år siden hvor vi hadde en avtale. Det vil gjøre budsjettprosessen mer krevende og tyngre for alle parter, sier Evenrud.

– Hvor sannsynlig er det at dere vil inngå en ny samarbeidsavtale?

– Det kan jeg ikke si noe om nå.

Byrådet må ikke inngå en samarbeidsavtale med noen. De kan også velge å styre som mindretallsbyråd og i stedet søke støtte fra budsjett til budsjett med andre partier.

Venstre ikke avskrekket av plattformen

Innholdet i den politiske plattformen har ikke skremt Venstre bort fra forhandlingsbordet.

– Vi er åpne om samtaler om samarbeid med byrådet. Hvor tett det samarbeidet kan være, avhenger av hvor store politiske gjennomslag Venstre kan få, sier Bjercke.

Bjercke sier «det er mye positivt i plattformen, og mye overraskende som er positivt», selv om han også har en del ankepunkter.

– Det er mye god miljø- og klimapolitikk, og det er mye bra på næring, og fornying og modernisering av offentlig sektor. Og det er en også en del god skolepolitikk. Byrådet går blant annet inn for flere profilskoler, sier Bjercke.

En profilskole er en videregående skole som retter spesiell faglig oppmerksomhet mot et bestemt emne eller fagområde. Venstre har lenge ivret for at de mange allmennfag-skolene i hovedstaden skal få tydeligere forskjeller.

Der avstanden mellom byrådet og Venstre er størst, er byrådserklæringens formuleringer om «profittfri velferd». Byrådet skal sørge for at «alle Oslos sykehjem skal være drevet av kommunen eller ideelle innen 2023». I tillegg skal kommersielle aktører fases ut av barnevernet.

– Det er dum, sosialistisk dogmatisme, sier Bjercke.

Han mener de siste ukers avsløringer om brudd på arbeidsmiljøloven i offentlige etater i Oslo viser med all tydelighet at det er dårlig belegg for å hevde at det offentlige kan levere bedre og ryddigere tjenester enn private.