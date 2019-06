Russisk ambassadebil i dødsulykke i Oslo i natt

Politiet meldte om ulykken i Drammensveien på Skillebekk klokken 0.10 natt til torsdag. Bilen kræsjet i et gjerde ved trikkeholdeplassen på stedet. Begge mennene satt i ambassadebilen. Ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt sier til Aftenposten torsdag morgen at den omkomne er en mann i 60-årene. Mannen som er skadet, er i 40-årene.

Han bekrefter også at den involverte bilen tilhører den russiske ambassaden. Begge mennene har en tilknytning til ambassaden. Hekkelstrand vil foreløpig ikke si noe om hva slags rolle mennene har i ambassaden.

Politiets undersøkelser på åstedet i Drammensveien er ferdig og veien er åpen i begge retninger. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 20, 2019

Ambassaden og Utenriksdepartementet ble varslet om ulykken kort tid etter at den fant sted.

– Vi har fått hjelp fra personell fra ambassaden til å identifisere mennene, sier Hekkelstrand ved 05.45-tiden torsdag.

– Vi har også snakket med flere vitner om hva som kan ha skjedd, men vi ønsker ikke å gå ut med detaljer om det, sier han.

Politiet meldte innledningsvis at de to var alvorlig skadet, men opplyste kort tid senere at en av dem mistet livet, mens den andre slapp fra det med lettere skader.

Terje Pedersen, NTB scanpix

– Én person som var i bilen da den kræsjet, er bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre involverte er kjørt til legevakten med lettere skade, meldte politiet klokken 0.37.

Ved 03-tiden i natt åpnet politiet veien for trafikk etter å ha fullført undersøkelser på stedet. Saken blir etterforsket videre.