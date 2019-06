Tre personer siktet for voldshendelse utenfor Blitzhuset

Lørdag 18. mai markerte den venstreekstreme gruppen Antifascistisk aksjon (AFA) 25- årsjubileum på Blitzhuset i Oslo. Natt til søndag den 19. mai skal en person som ble oppfattet som høyreekstrem, ha oppsøkt AFAs arrangement. Utenfor Blitzhuset ble mannen stygt banket opp, ifølge NRK.

Mannen er britisk, ifølge NRKs opplysninger.

Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter hendelsen, opplyser politiadvokat Lene Risten i Oslo politidistrikt.

Denne paragrafen benyttes blant annet hvis fornærmede har hatt sterke smerter, fått betydelige skader, hvis hendelsen hadde karakter av mishandling eller ble begått av flere i fellesskap.

– Det er en sak som har prioritet hos politiet, sier Risten.

Hun sier at det er for tidlig å konkludere om det har vært et motiv for hendelsen.

– Nå ser vi på om det er flere avhør som skal tas. Vi sjekker om det har vært videoovervåking i området som kan kaste lys over hendelsen, sier Risten til NRK.