Artikkelen oppdateres

– Det er folk i vannet. Vi har sendt mange ressurser oppover, sa Hans Erik Tysdal, vaktkommandør i Brann- og redningsetaten, like før klokken 15.00.

Nødetatene fikk melding om at en båt hadde kantret i Akerselva ved Frysja i Oslo ved 14.30-tiden. Det pågår nå en stor redningsaksjon på stedet med helikopter og dykkere.

19 personer gjort rede for

Samtlige personer om bord skal ha falt ut da fergen kantret.

– Vi fikk melding klokken 14.25 om at taufergen over Frysjavannet hadde kantret og at det var flere i vannet. Det er et speiderarrangement der. Til nå er 17 personer hentet opp av vannet. Vi har foreløpig ikke fått melding om at noen er skadet, sa Marianne Heidenstrøm, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG rundt klokken 15.00.

Like etterpå skrev politiet på Twitter at «19 personer er nå gjort rede for, og det er ikke meldt om at noen er skadet. Det er et speiderarrangement på stedet».

Trine Eilertsen

– Det er snakk om en kabelferge. Vi har to dykkere i vannet, sa Tysdal ved 14.45-tiden.

Havnet under båten

Blant dem som havnet i vannet, var Espen Eggen og Lukas Quuarre Eggen (10). De opplevde hendelsen som svært dramatisk.

Trine Eilertsen

– Det var veldig fullt på fergen. Plutselig begynte den å vippe på den ene siden. Alle begynte da å gå mot den andre siden. Og så veltet fergen. Vi havnet under den, og var redd for å noen skulle sitte fast i rekkverket, sier Espen Eggen til Aftenpostens medarbeider på stedet.

De klarte å komme opp selv.

– Det var flere som hoppet i vannet for å hjelpe til, sier Eggen.

Flere personer som var om bord er blitt sjekket av helsepersonell på stedet. De har fått håndklær av redningsmannskapene.

Ifølge Eggen var også et barn under to år om bord da fergen veltet.

Iskaldt i vannet

Mikael Barre (9) og mamma Hanna Barre havnet også i vannet da fergen veltet.

– Det var mange om bord. Den gynget veldig. Vi så at den kom til å tippe over. Vi havnet under fergen, sier Hanne Barre.

Ketil Blom Haugstulen

– Jeg var veldig redd. Mamma dro meg opp. Det var iskaldt i vannet, og ikke så lett å svømme med sko på, sier Mikael.

Ingen er savnet

Politiet og brannvesenet gjør søk for å sjekke om det fortsatt er noen i vannet. Tysdal kunne klokken 15 fortelle at redningsaksjonen pågår fremdeles.

Operasjonsleder Marianne Heidenstrøm sier til Aftenposten klokken 15.15 at det ikke er meldt om savnede personer, men redningsaksjonen pågår fremdeles.

– Vi vet ikke hvor mange personer som var om bord. Det er ingen som er savnet, men for å sikre at ikke flere trenger hjelp, så søker vi fortsatt i vannet, sier Heidenstrøm.

Redningsaksjonen ble avsluttet litt før klokken 16. Politiet vet ikke hva som forårsaket ulykken. Politiet melder på Twitter at dette vil bli etterforsket videre.