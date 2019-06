– Dette er vår store dag, hvor vi er synlige i bybildet. Så opplever vi å bli diskriminert med statlig velsignelse, for Vy er et statlig selskap. Det er hårreisende, sier Jørgen Foss, kontorleder i Norges Handikapforbund, region Oslo til Dagbladet.

For et halvt år siden tok Foss kontakt med Vy. Han spurte om ikke transportselskapet kunne legge til rette for at delegatene på Handikapforbundets landsmøte i Asker kunne fraktes fra Asker til Oslo med tog i anledning paraden. Blant delegatene var et større antall rullestolbrukere.

Ifølge Foss fikk de svar i mai om at det kunne ikke Vy gjøre.

– Vi måtte bruke titusener av kroner på busser. Jeg måtte få tak i busser fra halve Østlandet, sier Foss til avisen.

For liten kapasitet

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy sier til Dagbladet at de opplevde dialogen med Handikapforbundet som god. Hun sier også at de ikke har noe ønske om å diskriminere noen.

– Vi synes det er leit at de opplever at de ble avvist, sier Scholz til NTB.

Det er tilrettelagt for rullestoler på togene, men kapasiteten er bare fire rullestoler per tog i helgene på grunn av færre avganger. I hverdagene er det åtte, skriver avisen. Å frakte 30 til 40 rullestolbrukere fra Asker til Oslo ville derfor tatt lang tid. Rundt 130 personer skulle til hovedstaden.

Scholz forteller til NTB at de inviterte Handikapforbundet til å se på andre løsninger for hvordan de kunne frakte mange rullestolbrukere, utover det å sette inn flere tog.

Fikk ikke svar

Til Dagbladet sier hun at selskapet sendte Handikapforbundet en e-post 20. mai i år om situasjonen, men denne har de ikke fått svar på.

– De er velkommen til å ta kontakt med oss neste år også for å diskutere mulighetene. Vi opplever at vi i år ikke fikk svar på tilbudet og dialogen vi åpnet for, sier Scholz.

I e-posten som ble sendt i slutten av mai, skriver Vy ifølge Dagbladet at dersom forbundet ser for seg å «bruke tog som ett av flere transportmidler, og ønsker en slags dugnad fra flere transportaktører, så vil vi bidra med det vi kan». Foss valgte dermed å fikse transport selv.