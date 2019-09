I løpet av to timer ble 81 bilister tatt for køsniking i Oslo. Alle fikk 5500 kroner i bot.

To politibetjenter på motorsykkel sto klare ved avkjøringen til Furuset for å ta imot sjåfører som snek i køen på E6 på vei ut av byen fredag ettermiddag.

Ved å ta av fra E6 kan man kjøre på en mindre sidevei som er forbeholdt bussen og dermed komme tilbake på E6 etter ca. 200–300 meter. Da har man sneket forbi bilister som tålmodig sitter i den saktegående køen. Fredag kostet de få minuttene bilistene sparte på å snike i køen 5500 kroner.

På litt under to timer hadde betjentene skrevet ut 81 forenklede forelegg for køsniking. Det gir 445.500 kroner i statskassen.

Hadde fått mange klager

– Vi valgte å stå der fordi bussene blir hindret av biler som ikke har lov til å kjøre på veien. Den er forbeholdt bussen. Mange busselskaper har klaget over køsniking der, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Wasim K. Riaz

81 sjåfører ble vinket til side, men politiet kunne tatt enda flere.

– Vi hadde ikke kapasitet til å ta alle. Det var noen som glapp, men vi tok de fleste. Alle vedtok forelegget på stedet. Ingen kom med unnskyldninger om at de ikke så skiltet som viser at veien kun er forbeholdt bussen, sier Grønli.

Han synes 81 forelegg på to timer er et høyt tall.

– Det er mange som prioriterer sin egen fritid fremfor respekten for trafikkskilt.

Digitale forelegg

Det at to tjenestemenn skriver ut forelegg på 445.500 kroner på litt over to timer, skjer ikke så ofte. Men Grønli kan hverken bekrefte eller avkrefte om det er ny rekord.

– Jeg kommer ikke på noen andre som har skrevet ut forelegg for så stort beløp på to timer, men er ikke helt sikker. En av årsakene til at de kunne ilegge så mange forelegg på så kort tid, er det nye systemet vårt. Nå bruker vi digitalt verktøy for å skrive ut forelegg. Det tar mye mindre tid sammenlignet med det gamle systemet der alt ble skrevet på papir.