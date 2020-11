Alle T-banelinjer gjennom sentrum stenges på kveldstid i ti dager

Det blir buss for bane mellom Jernbanetorget og Helsfyr i ti kvelder fra mandag. Søndag 22. november vil strekningen være stengt for trafikk hele dagen.

Fra mandag kveld vil ingen T-banelinje på kveldstid kjøre mellom Jernbanetorget og Helsfyr. Siste dag med kveldsstengt T-bane på strekningen blir torsdag 26. november. Foto: Heiko Junge, NTB

Nå nettopp

Tar du tunnelbanen på kveldstid fra Jernbanetorget og østover, må du belage deg på buss.

Sporveien utfører vedlikeholdsarbeid, og det er stengt for T-banen mellom Jernbanetorget og Helsfyr/Økern/Sinsen i disse periodene:

Mandag 16. -torsdag 19. november ca. kl. 20.45–01.00.

Lørdag 21. november ca. kl. 17.00–01.00.

Søndag 22. november: Stengt hele dagen.

Mandag 23.–torsdag 26. november ca. kl. 20.45–01.00.

– T-banen blir stengt for generelt vedlikehold. Vi skal blant annet bytte strømskinner. På enkelte punkter skal også deler av skinnegangen byttes, sier Jan Rustad, pressevakt i Ruter.

Det er ikke første gang T-banen blir stengt for vedlikehold mellom Oslo sentrum og Helsfyr. Dette bildet ble tatt under en stengning i 2018. Foto: Jan Tomas Espedal (arkivfoto)

Det blir satt opp busser fra Byporten som skal kjøre passasjerene til Helsfyr. Når det gjelder passasjerer som skal mot Carl Berners plass og Økern, er det ikke satt opp egne busser for dem. Her har Ruter lagt opp til at de tar annen rutetransport.

De kan for eksempel ta trikk 17 eller buss 31 til Carl Berners plass. Også buss 60 er et alternativ for noen av dem.

– Kunne ikke dere ha gjort dette på nattetid?

– Det blir ikke nok tid for å gjøre noe særlig på natten. Siste bane går ved 01.30-tiden. Den første starter ved 05-tiden. Da får vi knapt kjørt ut anleggsmaskiner før de skal inn igjen, svarer Rustad.