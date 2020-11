Kampanje mot storkjeder på Grünerløkka

Med hjemmelagede plakater forsøker aktivister på Grünerløkka i Oslo å få folk til å handle hos lokale småbutikker. De store kjedene kan overta, advarer de.

Både norske og internasjonale kjeder blir brukt i kampanjen som har som mål å ta vare på de lokale uavhengige butikkene. Foto: Jil Yngland

24. nov. 2020 15:53 Sist oppdatert nå nettopp

Over restauranten Bass hang det en plakat med restaurantkjeden Egons logo og beskjeden «åpner kanskje snart». Lignende plakater med logoer til McDonalds, Starbucks og KFC er hengt opp over andre småbutikker.

– Vi vil gjøre folk obs på at det er flere ting vi kan gjøre akkurat nå, selv om vi er i en sårbar tid, for å unngå at store merkevarer tar over lokalmiljøet, skriver Behold Oslo på sin Instagram-konto.

Det er ingen konkrete planer om Egon-restaurant her, som man kunne få inntrykk av. Foto: Jil Yngland

De oppfordrer folk til å handle julegaver i lokale butikker som har mindre inntekter til reklame, og derfor ikke er like synlige under koronapandemien.

Dette var budskapet til forbipasserende. Foto: Jil Yngland

– For å unngå at favorittbutikkene våre må legge ned og blir erstattet av store kjeder vi allerede har i Karl Johan, trenger de at du velger dem nå under andre runde av covid, står det på en plakat utenfor kafeen Liebling.

Det finnes allerede en McDonalds på Grünerløkka. Hamburgerrestaurantkjedens merkevare ble tatt i bruk under dagens aksjonen Foto: Jil Yngland

Kom24 har snakket med Sollin Sæle, en av initiativtakerne, som sier det er lokale beboere som står bak. Tilbakemeldingene har vært voldsomme, ifølge Sæle.

– Det er helt crazy. Jeg har døgnet i natt og våknet dermed litt sent i dag. Da jeg våknet så jeg at det hadde vært helt vilt mye bra respons. Det er vi veldig glade for, og det er rørende at folk bryr seg, sier hun.

Planen var opprinnelig å la plakatene henge ut dagen, men det kan bli aktuelt å la dem være en stund til.