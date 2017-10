Mann ble alvorlig skadd i slåsskamp i Oslo

Mannen i begynnelsen av 20-årene er blitt operert for skadene og er ikke livstruende skadd. Politiet håper å få avhørt ham så snart som mulig.

– Vi håper han kan kaste lys over saken og hvem gjerningspersonen er, sier Øyvind Torgersen i politiet. Han sier gjerningspersonen foreløpig er ukjent for politiet, men de har grunn til å tro at det er en relasjon mellom denne og den fornærmede.

– Det har vært et basketak mellom de to, og den fornærmede ble da påført stikkskader. Han fikk en stikkskade som var alvorlig, men han er nå behandlet, sier Torgersen.

Hendelsen skjedde utendørs, og politiet har avhørt vitner som så hendelsen. De har også sikret seg overvåkingsbilder.