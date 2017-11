Kanonsnø underveis – skiføre om en uke?

– Det er blitt så kaldt, og det ser ut til at det skal fortsette å være så kaldt, at vi har satt i gang snøproduksjonen på golfbanen i Oppegård, sier informasjonssjef Trine Rom Giving Skiforeningen.

Men ting tar som kjent tid, det blir ikke vinter over natten.

– Nei, vi trenger nok en uke på å lage skiforhold i Oppegård, så tidlig i neste uke ...

– ... eller kanskje i helgen?

Avhengig av høyere makter

– I aller, aller beste fall kanskje til helgen, men mest sannsynlig tidlig neste uke, sier Giving. Hun våger ikke å love noe, for dette avhenger av enda høyere makter enn de Skiforeningen rår over.

Foreløpig er det bare på Oppegård de er i gang med å skyte snø.

– Vi er ikke kommet i gang noe annet sted ennå, men vi vurderer situasjonen fortløpende, sier Giving og oppfordrer interesserte til å holde seg oppdatert på Føremeldingen.

Tom Stensaker/Skiforeningen

Runder snart hundre mil

Men noen har ikke tid til å vente, de oppsøker snevet av vinter der det er. Tom Stensaker (63) er kanskje den fremste av dem. Er det mulig å fremskaffe «villsnø», så velger han spor i skogen fremfor kunstsnø på en golfbane.

Mellingsæter Hanne / Fikke Heidi Marie

– Mye av poenget er å komme ut i naturen. Jeg har vært på ski i Marka hver dag siden den første snøen kom 25. oktober, sier Stensaker på telefon fra Romeriksåsen.

– Akkurat nå sitter jeg på parkeringsplassen på Bruvoll. Her er det ikke snø, men tre kilometer innover en skogsbilvei som elgjegerne bruker, har jeg et smalt spor i kanten av veien. Det er 500 meter langt, sier Stensaker som går frem og tilbake på det strekket kanskje 50 ganger i løpet av dagen. Dermed kan bokføre 50 nye kilometer.

Noen går på jobb. Tom går på ski. Les mer om maratonmannen Tom Stensaker her

Selv trives han i sporet, men han vil ikke anbefale løypa for andre.

– Det er greie snøforhold, selv om det bare kom et lite dryss her natt til lørdag, da kom det opptil ti centimeter lenger sør, men forholdene er ikke sånn at jeg vil anbefale andre å gå på ski her ennå, sier Stensaker, som foreløpig ikke har sett andre skiløpere i Marka denne høsten.

Mange mil på ski, flere i bil

– Kanskje ikke så rart, det kan høres litt sykt ut å kjøre bil i 10, 12 mil for å kunne gå frem og tilbake på en 500 meter lang trasé, innrømmer Stensaker som i løpet av uken regner med å passere de første tusen kilometerne så kort i sesongen. Og så pass må det være om skal nå det vanlige sesongmålet, 10.000 kilometer.

– I år har jeg i tillegg en ekstra gulrot, totalt håper jeg å passere 320.000 kilometer. Klarer jeg det, så har jeg gått tilsvarende åtte ganger rundt jorden på ski, sier Stensaker.

PS

Tirsdag får snømakerne hjelp fra oven: – Ja, det ser ut til at vi får snø på østlandet på tirsdag. Det blir ikke mye, men det kan kanskje bli fem centimeter i Oslo, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed.

Denne barnehagen har sluttet å stole på klimaet, og lager sin egen vinter. Kanonvinter