– Vi fikk de to midlertidige obduksjonsrapportene på fredag. De opprettholder inntrykket av at det er et mistenkelig dødsfall av ikke kriminell karakter, sier seksjonsleder Anne Alræk Solem.

Når en person dør alene, såkalt «ubevitnet død», og det ikke er mulig å slå fast hva personen døde av, kaller politiet det et mistenkelig dødsfall. Dette er dødsfall med ukjent årsak.

Politiet understreker også at de ikke har indikasjoner på at det er skjedd noe kriminelt. Det antas at de to personene har ligget døde i lengre tid.

Hvor lang tid de har ligget før de ble oppdaget, vil trolig ikke bli klart før den endelige obduksjonsrapporten er klar. Det kan ta flere måneder. De avdøde er heller ikke identifisert, men politiet har en formening om at det er de to personene som bodde på adressen.

Politiet vil varsle fylkeslegen

De to døde personene bodde i en kommunal bolig eid av bydel Frogner. Aftenposten har snakket med flere naboer i samme etasje, som forteller at de forsøkte å gi beskjed til ansatte i bydelen som jobbet på stedet.

Etter det Aftenposten forstår har bydelen flere ulike tjenestetilbud der. De to personene som ble funnet døde mottok ikke noen tjenester fra bydelen utover boligen de bodde i.

– Vi kommer til å varsle fylkeslegen, så de kan vurdere om de skal opprette en sak, sier Solem.

Dan P. Neegaard/Aftenposten

Vil vurdere å åpne tilsynssak

Fungerende fylkeslege Petra Turet Olsen opplyser til Aftenposten mandag at de så langt ikke har mottatt noen henvendelse fra politiet. Hun kjenner derfor ikke til saken, og understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hva vil dere se på i denne saken?

– Det vet vi ikke før vi får informasjon fra politiet. Det er for tidlig å si noe om denne saken kun på bakgrunn av det som har stått i pressen, sier Olsen.

Når fylkeslegen mottar en henvendelse fra politiet, gjøres det flere vurderinger på bakgrunn av materialet politiet oversender. Fylkeslegen vurderer om de vil anbefale at politiet etterforsker saken. Deretter vurderer de om fylkeslegen skal åpne en tilsynssak.

– Vi åpner vanligvis ikke en tilsynssak før etter at politiets etterforskning er avsluttet, sier Olsen.

Bydelen: – Tar hendelsen på største alvor

Aftenposten var mandag i kontakt med bydel Frogner. De ønsker ikke å gi ytterligere uttalelser så lenge saken er under etterforskning.

Tidligere har konstituert bydelsdirektør Odd Rune Andersen opplyst at de avdøde ikke mottok noen tjenester fra bydelen, utover boligen.

– Aller først vil jeg si det både er leit og trist at noen dør slik alene og at det tar lang tid før det blir oppdaget. Vi ønsker det ikke slik i Oslo, skrev Andersen i en e-post torsdag.

Bydelen avventer nå politiets etterforskning, og de har rutiner for å undersøke om deres egne rutiner er blitt fulgt.

– Tilsvarende må vi gå gjennom bydelens rutiner og sjekke at disse er fulgt opp, bl.a. hvis bekymringsmeldinger er gitt. Den tragiske hendelsen virker sterkt inn på oss alle. Derfor kan jeg forsikre om at vi tar hendelsen på største alvor og vil følge opp grundig, skriver Andersen.