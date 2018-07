Mannen er lettere skadet, opplyser Oslo-politiet, som meldte om hendelsen klokken 20.29.

Ambulansepersonell er på stedet for å se til mannen, som ifølge politiet skal ha løpt over veien uten å se seg for da han ble påkjørt.

Trikkelinjene går like utenfor VM-området på Kontraskjæret, der et stort antall mennesker samler seg for å se kamper fra fotball-VM på utendørs storskjerm.