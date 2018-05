Søndag gikk justisminister Tor Mikkel Wara hardt ut og kalte situasjonen i Groruddalen for «uholdbar». Han fortalte Aftenposten samme dag at det innen kort tid skulle komme 30 nye politifolk i bydelen.

Mandag opplyste Oslo-politiet at det vil bli ansatt 30 politifolk umiddelbart, disse vil politiet få på plass innen utgangen av mai. Men det er bare en fremskyndelse av ansettelser som uansett skulle gjøres til høsten.

Stortinget har allerede vedtatt i statsbudsjettet for 2018 at Oslo politidistrikt skal få 86 nye politistillinger. Ansettelsene skulle bli gjennomført til høsten. Det er av de 86 stillingene, som allerede var tildelt Oslo politidistrikt, de «nye» ansettelsene kommer fra.

– Det vi gjør er å fremskynde en prosess. Det er Oslo politidistrikt som selv foreslår en måte for å få dem på plass, mye tidligere, sier justisminister Tor Mikkel Wara til Aftenposten.

Det skal også ansettes ytterligere 41 personer, som et resultat av de 30 millioner kronene som er bevilget ekstra til Oslo-politiet. Totalt skal det ansettes 127 personer i Oslo politidistrikt i år.

Arbeiderpartiet: Forventet mer

Lene Vågslid, leder av justiskomiteen på Stortinget, sier hun forventet mer av statsministeren når Solberg først dro ut til Stovner politistasjon.

– Jeg hadde forventet at hun ville komme med løfter om økte ressurser til Oslo politidistrikt. Oslo er et politidistrikt med store ressursutfordringer.

Ifølge Oslo Politiforening må Oslo politidistrikt la 200 stillinger stå ubesatt i år på grunn av pengemangel.

– Det er helt ufattelig at statsministeren ikke tar inn over seg at det trengs økt politikraft i hovedstaden vår, sier Vågslid.

Må «speede» opp

– Det er klart vi økonomisk og ansettelsesmessig må «speede» på. Det er det vi gjør nå. Det er opp til Oslo-politiet å prioritere ressursene. De har gitt en orientering for hvordan de har prioritert dette, noe jeg stiller meg bak.

Torsdag var han til stede under en orientering, som statsminister Erna Solberg (H) hadde tatt initiativ til. Etter orienteringen slo statsministeren fast at situasjonen er forverret. Noe justisministeren stiller seg bak.

– Disse ansettelsene skulle komme til høsten, men man velger nå å «hasteansette» 30 nye stillinger, er det en erkjennelse av at man ikke har hatt kontroll på situasjonen?

– Nei, det er en erkjennelse av at situasjonen har eskalert. Det er behov for å vise at man tar situasjonen på alvor, og at vi er tydelig. Vi kan ikke akseptere at Natteravnene ikke kan være i stand til å gå, sier Wara.

– Det er blitt en forverring

Flere i Oslo-politiet har uttalt at det er «en jobb å gjøre» innenfor det forebyggende arbeidet i bydelene øst og sør i Oslo.

– Nå snakker vi om en situasjon som har eskalert i løpet av ett år. Politiet gjør et viktig forebyggende arbeid, men det er blitt en forverring det siste året, i hvert fall i dette området (øst i Oslo), sier Wara.

– De nye ansettelsene skal plasseres ved de mobile politipostene for å være til stede, bygge tillit og drive forebyggende arbeid. Var ikke dette det nærpolitireformen skulle sikre?

– Jo da, men det gjør den. Vi er midt i reformen. Det er ikke slik at det med en gang vi har bevilget penger, så er politimannen der. Han skal rekrutteres, settes på plass og inn i et system. Det er dette vi nå «speeder» opp, svarer Wara.

– Det skal ansettes 127 nye politifolk i distriktet i 2018, ser du for deg ytterligere ansettelser neste år?

– Jeg utelukker ingenting.