– Jeg satt på benken her og la merke til at det kom flere menn gående mot gatekjøkkenet. Det føltes som om det var over 30 av dem. Plutselig hører jeg en kraftig lyd, et «dunk» fra gatekjøkkenet. Deretter løper mennene ut og sprer seg i alle retninger, sier den 70 år gamle kvinnen som var øyenvitne til deler av angrepet på Vestli lørdag kveld.

Av fare for represalier vil hun ikke stå frem med navn eller bilde i avisen, men forteller detaljert hva hun så den kvelden. Hun sitter på den samme benken, bare 10–15 meter unna gatekjøkkenet der det ble løsnet skudd lørdag.

– Jeg tror at den lyden jeg hørte var skuddet, sier kvinnen.

En annen kilde har fortalt Aftenposten at nærmere 20 maskerte personer stormet gatekjøkkenet for å angripe en person som var til stede for å spise.

Ifølge politiet er fornærmede en mann i 30-årene. Han slapp unna uten fysiske skader. Ifølge Aftenpostens kilde fordi han klarte å låse seg inne på toalettet.

– Jeg bor rett i nærheten og tør ikke å gå ut i området på kveldstid, sier kvinnen.

Siktet for drapsforsøk – blir løslatt

Etter angrepet har politiet pågrepet en mann i 20-årene. I løpet av onsdagen blir mannen løslatt. Han er kjent hos politiet på grunn av tidligere forhold og knyttes til et kriminelt miljø i Oslo.

– Etter en helhetsvurdering av politiet blir han løslatt. Selv om vi har pågrepet mannen, så er det ikke sikkert at det er denne personen som har skutt. Vi opprettholder siktelsen på forsøk på drap eller medvirkning til det, sier Kjetil Moen, avsnittsleder på voldsseksjonen i Oslo politidistrikt.

Hva som var motivet for angrepet, vet politiet ikke noe om.

– Vi jobber for å finne motivet, og har flere hypoteser om det som har skjedd, sier Moen.

Siktedes forsvarer, advokat Petter Bonde, sier til Aftenposten at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han har gitt en forklaring som gir politiet grunnlag til å sjekke han ut av saken. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Bonde.

Beboer: – Nødt til å ha øyne i nakken

Vennene Tor Hansen og Ivar Nøkleby (begge 69) er innom puben Rudolf på Vestli som ligger rett ved der lørdagens skyteepisode fant sted. Begge to er stamgjester der.

Jan Tomas Espedal

– Jeg er ikke redd, men er nødt til å ha øyne i nakken når jeg er ute. Står det for eksempel en gjeng med ungdommer utenfor, så venter jeg med å gå til de har dratt. Vi skulle gjerne hatt en permanent politipost her, sier Nøkleby.

– Det er klart at man tenker på slike episoder. Det er ikke koselig når noen skyter rundt deg, sier Hansen.

De har ikke sett lørdagens episode, men for noen år siden var de øyenvitner til ranet av gullsmeden på Vestli torg.

– Det har skjedd mye på Vestli de siste årene, så det er på tide med mer politi nå, sier Nøkleby.

Øker bemanningen i øst

Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Oslo politidistrikt opplyste mandag at de går til ansettelse av 30 politifolk umiddelbart, helst i løpet av mai. «Hasteansettelsene» kom dagen etter at justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sa at politiet i området skulle forsterkes.

Siden februar har det vært ni skyteepisoder og flere voldshandlinger i Oslo.

– Det er klart at det ikke er en god situasjon når publikum er i nærheten av der det skytes. Det er grunnen til at vi nå øker innsatsen betydelig, sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold til Aftenposten mandag.

De nye ansettelsene skal gå til Oslo-politiets enhet i øst. Det blir også overført utstyr fra de andre enhetene, blant annet skal mobile politiposter stasjoneres på Holmlia og i Groruddalen.

– De nye ansettelsene skal være til stede sammen med våre mobile politiposter. De skal snakke med folk og bygge tillit, sa John Roger Lund, leder for Enhet øst, mandag.