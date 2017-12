Politiet i Oslo sperret sent onsdag kveld av Universitetsplassen fordi det store juletreet var blitt ganske så skjevt i løpet av juledagene.

Bymiljøetaten planla å sende opp en arborist, altså en som er fagkyndig i å behandle trær (se definisjonen på Store Norske Leksikon), for å vurdere hva man kunne gjøre.

Torsdag morgen tyder alt på at aksjonen har vært en suksess. Sperringene er fjernet, og treet er rett igjen. Det fremstår som en anelse kortere og litt mindre symmetrisk i toppen enn før.

– Det er stusset litt i toppen, og nå venter vi på status for resten av treet. Vi må forsikre oss om at det er trygt at det står der, eller om det må tas ned, sier Richard Kongsteien, pressekontakt i Bymiljøetaten.

Ved 22-tiden onsdag kveld jobbet mannskaper fra Bymiljøetaten med å undersøke hvorfor toppen av treet var skjev.

Juletreet på Universitetsplassen har vært ute i hardt vær mange ganger tidligere. I 2001 måtte treet rett og slett kappes ned på grunn av sterkt vind. Treet kom på plass igjen et par dager senere, i god tid før selve julaften.

Juletreet på Universitetsplassen er en institusjon i Oslo. Det første treet ble reist der i 1919, ifølge Juletre.no.

Det var Othilie Tonning, sosialarbeider og offiser i Frelsesarmeen, som tok initiativet til å sette opp et juletre på Universitetsplassen.

Tonning var sekretær for Frelsesarmeens sosiale arbeid i årene 1898–1924 og fra 1929 til sin død i 1931, ifølge Store norske leksikon.

Det var også Tonning som tok initiativet til Frelsesarmeens årlige innsamling, de kjente julegrytene.

Planen er at treet skal stå til 13. dag jul. Hvis det klarer.