Eldre kvinne snek seg unna bomring og politipatrulje – mistet førerkortet

Mandag formiddag oppdaget politiet en bilist som noe kreativt forsøkte å unngå å bli belastet for betaling da hun skulle passere bomringen på Skøyen i Oslo.

Bilisten, en kvinne i 80-årene, hadde dreid rattet og kjørt bilen opp på fortauet, til høyre for bomringen.

Kvinnen kunne kommet unna med ugjerningen, hadde det ikke vært for at det var en politipatrulje på stedet.

– En politipatrulje så hva som skjedde og stanset henne, forklarer operasjonsleder i Oslo-politiet, Marita Aune.

Forsøkte å stikke av

Men ulovlighetene var ikke unnagjort, til tross for at politiet var på stedet. For mens politiet satt i politibilen og gjorde undersøkelser, forsøkte den eldre kvinnen å kjøre av gårde fra stedet.

At kvinnen kjørte bilen opp på fortauet ville vanligvis ikke medført førerkortbeslag. Men å stikke av fra politiet tas noe mer alvorlig.

– Da fikk hun beslaglagt førerkortet sitt og blir dermed automatisk anmeldt, sier Aune.

Operasjonsleder legger til at krysset ved bomringen er et godt trafikkert område.

– Det er nok mange som prøver å snike seg unna bomringer, men det er ikke så altfor mange vi får tatt, sier hun.

Politiet har grunn til å anta at kvinnen også tidligere har forsøkt å unngå bomringen på samme måte.

Operasjonsleder poengterer at kvinnens alder ikke har noen sammenheng med vurderingsevnen hennes da hun kjørte opp på fortauet.

Flere protester mot bomringer i fjor

Kvinnen i 80-årene er ikke alene om å ville unngå bomringene i Oslo. I fjor høst ble en Oslo-kvinne fratatt førerkortet som følge av at hun arrangerte en aksjon mot bompenger.

Mange bilister deltok i aksjonen, som gikk ut på å kjøre så sakte som mulig og sperre kjørefeltene på E6. Flere ble anmeldt for sin deltagelse.

Også andre steder i landet har bomringene vært gjenstand for voldsomme protester. I Stavanger har bomstasjoner gjentatte ganger blitt gjort hærverk på i høst. Målet har vært å få fjernet bomringene i området.