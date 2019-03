Glatte veier og vanskelige kjøreforhold på E18 har ført til flere kollisjoner og trafikkuhell i Oslo-området lørdag morgen.

To av ulykkene skjedde på E18 inn mot Asker.

– En bil har gått i autovernet, og i samme område har det vært en kollisjon med tre biler involvert, opplyser Christian Krohn Engeseth, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

– De involverte har bryst- og nakkesmerter, og et barn klager på hodesmerter. De ivaretas av ambulanse på stedet.

I tillegg er det rapportert om trafikkuhell med to biler på E18 ved Billingstad.

– Ingen av ulykkene virker å være alvorlige. Men det er glatt over hele Oslo-området, og spesielt på E18, sier Engeseth, som oppfordrer folk til å sette ned farten og kjøre etter forholdene.

Samtidig er tusenvis av mennesker på vei til årets skifest i Holmenkollen lørdag formiddag. I fjor endte dagen i kaos, fyll og ulykker. I år har arrangørene tatt grep for å hindre at det samme skjer igjen, blant annet ved å legge rennstart til et tidligere tidspunkt på dagen.

Politiet ber publikum om å benytte T-banen og begrense bruken av bil og taxi på veiene.

#Oslo #Asker #Bærum Det er glatte veier i hovedstadsområdet. Vi henstiller de som skal kjøre bil om å sette ned farten og kjøre etter forholdene. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) March 9, 2019

Brøytemannskap rekker ikke ta unna snøen

Også trafikkoperatør i Statens Vegvesen oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

– Folk har en tendens til å kjøre for fort, under slike kjøreforhold må man holde avstand til den foran seg, sier Christofa Key-Nilsen.

Det snør tett i dag og temperaturene ligger rundt 0. Yr melder om gult farenivå på Østlandet lørdag.

– Selv om brøytemannskap måker og salter snør det fort igjen, så det er mye snø og slaps på veiene, forteller Key-Nilsen. Hun oppfordrer folk til å senke farten.

De vanskelige kjøreforholdene gjelder i Agder, Telemark, Østfold, Akershus og Oslo.