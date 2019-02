Begge voldsepisodene skjedde i Storgata i Oslo tirsdag ettermiddag.

Klokken var omtrent 17 da en politipatrulje oppdaget en mann ved Hausmanns gate som blødde fra et kløyvd leppe. Han forklarte at han akkurat hadde fått seg et slag i ansiktet av en mann som var bevæpnet med et knokejern.

Mannen forklarte at voldsmannen hadde gått mot Ankerbroen over Akerselva, også kalt Eventyrbrua på grunn av bronsestatuene.

Trolig omvendt

– Patruljen fant en mann som passet til beskrivelsen. Like etterpå kom patruljen i kontakt med et vitne. Ut fra det vi har funnet ut så langt, kan rollene være omvendt av hva det først kunne se ut til. Mannen med kløyvd leppe er trolig den som startet det hele, sier operasjonsleder Tor Jøkling ved Oslo politidistrikt.

Begge de involverte er menn i midten av 20-årene.

Da startet et slagsmål til

Mens politiet jobbet på stedet, ble de plutselig oppmerksom på et slagsmål til, ved Brugata.

– Vi var i nærheten, og kom raskt frem. Flere personer løp fra stedet. Vi tok hånd om en mann som blødde fra hodet etter å ha blitt slått med en jernstang. Kort etterpå kom vi over en mann i midten av 30-årene som gikk med en jernstang i hendene. Mannen er pågrepet, sier Jøkling.

En ambulanse ble tilkalt til stedet, og har tok med seg mannen som blødde fra hodet og kjørte ham til Ullevål sykehus.

Politiet jobber nå med å identifisere de involverte.