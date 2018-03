Bryter kinomonopolet i Oslo på første klasse

Torsdag åpner Odeon Oslo på Storo med rød løper og snorklipping. Landets største kinosenter med 14 saler, én av dem landets nå eneste IMAX-kino, og tilsammen 1700 seter.

Bak står verdens største kinokjede, amerikanske AMC Entertainment, og britiske Odeon Cinemas Group. Med dette får tidligere Oslo Kinematografer, som nå eies av Nordisk Film Kino, for første gang reell konkurranse i hovedstaden.

Det skjer nesten 100 år etter at det kommunale kinomonopolet ble innført av bystyret i Oslo i 1926.

– Konkurranse er bra for forbrukerne. Det er de som er vinnerne her. Dette gir et bedre utvalg og tilbud av filmer, og kanskje får vi på sikt også en reell priskonkurranse, sier redaktør John Berge i kinobransjens fagblad kinomagasinet.no.

Øker kinobesøket totalt

Berge viser til erfaringer fra andre byer, for eksempel etableringen av SF Kino Sotra ikke langt fra Bergen kino, der «gamlekinoen» beholdt besøkstallet, samtidig som den nye utvidet markedet.

Den samme erfaringen har Odeon-kjeden selv fra Stockholm, der kjeden åpnet en ny storkino for drøye to år siden. Der økte det totale kinobesøket med cirka 10 prosent.

– I Oslo er det underskudd på antall kinosaler i forhold til befolkningen, og det har vært mange nedleggelser de siste 10–15 årene. Odeon har som målsetning å «slå» Colosseum, som har rundt 600.000 årlige besøkende. Om Nordisk Film Kino ikke mister kunder, øker totalmarkedet kanskje med en halv million besøkende pr. år.

Per Mork, Kinomagasinet.no

Redaktør Berge ser lyst på kinofremtiden.

– Én ting er sikkert, en kino med 14 saler kan vise så å si alt som er på til enhver tid. Dette vil føre til et mer mangfoldig filmutvalg i Oslo. Når man i tillegg vet at Vega kino også kommer snart, der kvalitetsfilm og smalere filmer nok blir vektlagt, kan man trygt fastslå at kinofilmelskere går svært gode tider i møte, sier John Berge.

265 kroner for dyreste billett

I kinosenteret på Storo, rett ved kjøpesenteret og mellom et kommende hotell og leilighetskompleks, går administrerende direktør Ivar Halstvedt og senterleder Linda Stenersen rundt i de nye lokalene.

Aftenposten besøkte utbyggingen i fjor høst, og da ble prisen på det 6500 kvadratmeter store senteret anslått til 260 millioner kroner.

For de pengene får man ikke bare 14 saler med laserprojisert bilde av topp kvalitet og såkalt Dolby Atmos 3D lyd, men også 300 designlamper som henger i taket i foajeen, trapper med rekkverk i glinsende messing, tepper og stoler i rød plysj, en stor kiosk, en nesten like stor bar og flere enorme videoskjermer som viser klipp fra kommende filmer.

Med rød løper blir Roar Uthaugs Tomb Raider torsdag den første som vises i kinosenterets største attraksjon, IMAX-salen.

Til den visningen koster en billett 225 kroner, eller 265 kroner om man ønsker å sitte i en regulerbar reclinerstol med varme i setet og lader til mobilen.

– Folk i Oslo forventer det ypperste av lyd, bilde og komfort når de skal ut og få en kinoopplevelse i dag. Man kan ikke gå inn i dette markedet uten et senter som er moderne på alle måter. Derfor har vi lagt mange tanker – og penger – inn i dette, sier kinodirektør Ivar Halstvedt.

– På tide med flere saler

Han vil ikke si hvor mange kinobilletter som er solgt i forkant av åpningen, men forteller at det er de dyreste billettene i IMAX-salen som går først. I den salen lyser to laserprojektorer til seks millioner kroner opp landets største kinolerret – på 375 kvadratmeter.

Om det fremover blir gallapremièrer på storfilmer hos Odeon, og ikke hos Nordisk Film Kinos Colosseum, vil han og senterleder Stenersen heller ikke si.

Men Halstvedt har jobbet i kinobransjen i 29 år, og har nå bygd eller drevet 40 kinoer. Odeon Oslo har vært spesielt morsom og krevende, sier han, og nå er direktøren ydmyk i kampen om kinopublikumet i Oslo.

– Skal du konkurrere må du ha noe nytt og eget, og her får du alt på ett sted. Det er selvfølgelig spennende å gå inn i et marked der det har vært én ledende aktør i nesten hundre år, men vi tar det litt som det kommer. Uansett er det bra med flere saler i Oslo, som i forhold til folketallet har hatt altfor få. Det er på tide, sier Ivar Halstvedt.