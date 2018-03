Ifølge rektorene kan det gå måneder mellom hver gang de videregående skolene får besøk. I et brev til forebyggende avdelingen i Oslo-politiet skriver de følgende:

«Ungdom med rusproblemer hevder også at dersom man vet at politiet kommer innom skolen, bidrar det til at de er forsiktige med å ha med seg og bruke rusmidler i skoletiden. Det er et paradoks at skolen har utviklet seg til å bli et trygt sted for omsetning og bruk av narkotiske stoffer».