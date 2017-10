Veivesenet i Akershus håpet at økt pris i bomringen ville gjøre at flere valgte å reise kollektivt.

Samtidig var det forventet at køene av privatbiler ville bygge seg raskere opp i rushet når ett av tre kjørefelt ble forbeholdt el- og kollektivtrafikken:

– Vi hadde forventet at antall privatbiler ville gå noe ned, men vi har ikke gjort noen estimater på hvor mye reisetiden kunne øke. Foreløpig er tallgrunnlaget for spinkelt til å gi oss noen sikre svar på hvordan rushtrafikken eventuelt har forandret seg, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø.

Ett kvarter ekstra

På nettsiden www.reisetider.no kan man sjekke hvordan køene utvikler seg time-for-time, og måle samme strekning på ulike dager.

Trafikkoperatør Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen sier at det nye kollektivfeltet har økt reisetiden for privatbiler med ti-femten minutter.

– Tirsdag ettermiddag ser vi at det er tett kø vestover fra Ullevål stadion og fra Skøyen til Blommenholm. Det kan virke som om kjøretiden har økt med opp til ett kvarter, sier Dahl.

Mandagen før høstferien tok det 17 minutter å kjøre fra Skøyen til Asker mellom klokken 15 og 16, mens det tok 26 minutter de påfølgende mandagene.

Mellom klokken 16 og 17 i går mandag tok det 31 minutter å kjøre den samme strekningen.

Ett av Norges travleste

Med en årsdøgnstrafikk på rundt 90.000 kjøretøy er strekningen mellom Høvik og Lysaker en av landets travleste – halvparten innover og resten ut.