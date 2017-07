– Dette er en trist dag for Blå

– Dette er en veldig trist dag for Blå. Og det er en veldig trist dag for Oslos uteliv. Alle skal kunne føle seg trygge når de er ute, sier daglig leder, Eyvind Brox, til Aftenposten.

Det er søndag ettermiddag og det yrer i den smale gaten mellom utestedene Blå og Ingensteds. Det ukentlige søndagsmarkedet går som normalt, men inne på Blå er det påfallende tomt. Scenen er en stor kontrast til dramatikken som utspilte seg natt til søndag, hvor fire personer ble skutt utenfor klubben.

En mann er nå siktet for drapsforsøk, ifølge politiet.

En preget Brox forteller at medarbeiderne er deres hovedfokus dagen derpå.

– I dag fokuserer vi bare på to ting. Å ta vare på våre ansatte og bistå politiet i etterforskningen.

To vakter og en ansatt var blant dem som ble skutt. Det skal etter forholdene stå bra til med dem, ifølge Brox.

– Jeg har vært daglig leder på Blå i seks år, og jeg har aldri opplevd noe lignende, sier han.

– Det siste Blå trenger

De neste to dagene er klubben stengt, forteller Brox.

Det hindrer imidlertid ikke venner av Blå fra å bruke stedet slik de alltid har gjort. Frank Znort Quartet har spilt hver søndag i en årrekke på klubben, og lydmann i bandet, Pål Waller, mener det er viktig å beholde normaliteten.

– Jeg bor rett oppi gaten og hørte skuddene. Da skrudde jeg av TV-en og lukket vinduet. Jeg tenkte at jeg virkelig håper det ikke er Blå, men så heldige var vi ikke.

Han er bekymret for hva som kan skje videre med klubben.

– Dette er det siste Blå trengte akkurat nå, sier Waller.

Mistet skjenkebevillingen i fjor

Det er nemlig ikke første gang klubben har stått i hardt vær. I fjor sommer raste en debatt om norsk utelivspolitikk etter at Blå fikk beskjed av Næringsetaten i Oslo kommune om at klubben ville miste skjenkebevillingen.

En del av begrunnelsen var at politiet hadde brukt økte ressurser på Blå, og at klubben var et element i et område med mye ordensforstyrrelser.

– Dette skjønner vi ikke noe av. Det er noe vi har jobbet veldig mye med og hatt dialog med politiet om. Ordensproblemene forsvinner ikke med at vi forsvinner, sa styreleder i Blå, Kristine Pettersen, til Aftenposten da styret hadde fått beskjeden.

Blå og andre utesteder svarte senere med at de følte de ble straffet fordi de har lav terskel for å ringe politiet når de frykter bråk eller trenger assistanse.

Knapt to uker senere, etter mye oppmerksomhet rundt saken, fikk Blå ny beskjed om at kommunen hadde snudd. Klubben skulle få holde dørene åpne over sommeren, og Næringsetaten innvilget en midlertidig skjenkebevilling frem til 30. september. Avgjørelsen i kommunen om midlertidig forlengelse gjaldt nær 80 utesteder.

Fornyet skjenkebevilling for ett år

Rett før den midlertidige tillatelsen gikk ut, fikk Blå deretter ny beskjed om fornyet skjenkebevilling på ett år – frem til 30. september 2017. Vanligvis får utesteder løyver for fire år av gangen.

Fornyelsen kom etter en rekke møter med Næringsetaten.

– Vi fraskriver oss ikke ansvar. Vi vil fortsatt jobbe aktivt for et bedre samarbeid. Denne sommeren ble ikke helt som vi hadde planlagt, men vi tror og håper at dette er starten på et bedre samarbeid mellom bransjen, kommunen og politiet, sa Brox til Aftenposten i september i fjor.

– For mange er Blå en institusjon som gjør det bedre å bo i Oslo, sa Oslo-kommentator Andreas Slettholm i fjor høst, og kalte situasjonen i Utelivs-Oslo for en «tillitskrise.»

I dag vil ikke daglig leder Brox si for mye om hva gårsdagens episode vil ha å si for Blås fremtid.

– Er du bekymret for at dette vil bringe tilbake debatten om dere bør beholde skjenkebevillingen?

– Det eneste jeg kan si til det er at vi vil fortsette vårt gode samarbeid med politiet og myndigheter.

Ryddig vakthold og ledelse

Lydmann Waller mener debatten rundt Oslos uteliv har hatt helt feil fokus. Selv har han jobbet på mange utesteder i hovedstaden. Han mener Blå er en av de mest profesjonelle i klassen.

– Jeg har alltid opplevd dørvaktene og ledelsen ved Blå som ekstremt ryddige. Jeg har aldri følt meg utrygg der, spesielt fordi vaktholdet har vært så bra. Jeg håper virkelig ikke dette påvirker beslutningen i desember, sier han.

Waller er nå redd for at Blå må forberede seg på en ny kamp om videre eksistens.

– Jeg forstår debatten, men vinklingen blir helt feil. Det er for eksempel mye mer bråk på et sted som Møllergata, men der er det flere klubber hvor bråket fordeler seg. Det bare virker som det er mer på Blå fordi det er et mer konsentrert sted, sier Waller.

Tror folk kommer tilbake

Han tror imidlertid ikke hendelsen kommer til å hindre gjester fra å besøke utestedet som er et av de mest populære og tradisjonsrike i byen.

– Jeg tror Oslo-folk er smarte nok til å se at dette kan skje på en lørdag, selv om det er forferdelig, sier lydmannen.

Elin Aasheim og Merete Dille er enige med Waller. De har satt seg i det tomme utelokalet for å nyte mat de har kjøpt på markedet. De mener at Blå er for viktige for lokalmiljøet til at folk ikke kommer tilbake.

– Jeg tror folk vil se på dette som et enkelttilfelle. Men man kan jo håpe at dette gjør at vaktholdet blir enda strengere. Det er jo et veldig bra konsertlokale og et levende sted hvor man finner alle type mennesker, sier Dille.

De legger imidlertid ikke skjul på at de synes hendelsen er ubehagelig.

– Det er litt sjokkerende. Jeg har bodd her i årevis og det er veldig inkluderende miljø, så at det skjer her er sjokkerende, synes jeg, sier Aasheim.