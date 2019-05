Saken oppdateres.

Boligprisene i Oslo har vært et hett tema de siste årene.

Prisene i Oslo er i dag lavere enn i toppåret 2017, men har begynt å stige igjen.

Det er bakgrunnen for at byrådet har jobbet med å meisle ut det de kaller en sosial boligpolitikk.

Mandag presenterte byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) forslag til løsninger som skal testes ut i Oslo de neste årene – om de rødgrønne partiene vinner valget til høsten og får fortsette i byråd.

Forslagene innebærer blant annet at kommunen skal innta en mer aktiv rolle i boligmarkedet ved å kjøpe opp boliger.

– Boligprisene er nå så høye at selv folk med middels høy inntekt ikke har råd til å kjøpe bolig. Det ønsker vi å bidra til å gjøre noe med, sier Johansen.

Tre forslag

Oppsummert er forslagene disse:

1. «Innsats for leie»: Dette forslaget innebærer at leiekostnaden blir lavere. Til gjengjeld må leietager utføre enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver.

2. «Etablererbolig»: Dette forslaget innebærer at kommunen bygger og selger boliger, for så å beholde eierskap i deler av boligen. Denne andelen kan for eksempel være 20 prosent og vil da bety at kjøper eier 80 prosent. Kjøpspris blir dermed 80 prosent av markedspris.

3. «Leie til eie-bolig»: Dette forslaget innebærer at man kan starte med å leie fremfor å kjøpe de boligene kommunen vil kjøpe opp. Husleien blir nedbetaling på boligen. Målet er at leietaker kan bli eier etter hvert.

– Kommunen bygger og selger boligen, så beholder kommunen et visst kommunalt eierskap, sier Marcussen om løsningen med etablererbolig.

Ifølge Marcussen er byrådet allerede i gang med å se på konkrete tomtealternativer til dette.

Under presentasjonen banket byrådspolitikerne inn budskapet om at det nå er på høy tid at kommunen i større grad regulerer boligmarkedet.

– Vi må gjøre tiden da markedet fikk ekskludere folk fra byen, til historie, fastslår Thorkildsen.

Debatt om boligmarkedet

Boligmarkedet har vært gjenstand for mye debatt de siste årene.

«Norge er landet uten boligpolitikk. For markedsverdien av en bolig er blitt så mye viktigere enn verdien av å ha et sted å bo», skrev spaltist og direktør av stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, i en kommentar forrige måned.

Det er imidlertid i Oslo utviklingen har vært mest ekstrem.

Ifølge byrådet ligger gjennomsnittlig kvadratmeterpris for leiligheter solgt i Oslo i 2018 70 prosent høyere enn for hele Norge.

Obos lanserte tiltak

Tidligere i mai kunne Aftenposten fortelle om et tiltak igangsatt av Obos.

Med «Obos bostart» kan boligkjøpere skaffe seg Obos-leilighet 10–15 prosent under markedspris.

Til gjengjeld får Obos rett til å kjøpe den tilbake når eieren vil selge. Det skal skje til en pris som er lik den opprinnelige prisen oppjustert med den generelle prisveksten for boliger i Oslo.

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen stilte seg positiv til tiltaket. Samtidig erkjente hun at boligmarkedet i hovedstaden er ekskluderende.

– Er man for eksempel nyutdannet sykepleier, så kan bare cirka 5 prosent kjøpe bolig i Oslo i dag uten hjelp, sa hun.