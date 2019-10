NRK: Over 5000 lovbrudd i Vann- og avløpsetaten i Oslo

Lovbruddene blir kjent som følge av at NRK har bedt om innsyn i dokumentasjon fra etaten.

Det store omfanget av lovbrudd kommer på toppen av det som allerede er kommet frem om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo.

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser over 800 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Som følge av dette er det iverksatt en gransking av miljøbyråden, som er øverste politiske ansvarlige for både Vann- og avløpsetaten og EGE.

Saken oppdateres.