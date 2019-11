Det opplyser Oslo-politiet lørdag morgen klokka 09.30.

Gutten ble sist sett klokken 14 fredag, men ble først meldt savnet av foreldrene nesten tolv timer senere.

– Vi ble akkurat varslet. Det har gått veldig lang tid fra han ble borte til vi ble varslet, uten at vi har noen forklaring på hvorfor, sa operasjonsleder Stokkli til NTB klokken 01.40.

Lørdag morgen, klokken 07.30, opplyste Oslo-politiet til Aftenposten at gutten fortsatt var savnet, og at søket pågikk for fullt.

Ved 03-tiden var et stort antall mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder med på leteaksjonen. De fikk assistanse med radiosamband fra Norsk Radio Relæ Liga.

Fra luften lette mannskapet på et politihelikopter etter den savnede gutten.

En av politiets hypoteser var at gutten kanskje ved et uhell kunne ha blitt låst inn på skolen eller på Veitvet senter, og gjennomførte derfor søk der og i nærområdet.

– Vi har nå kalt ut frivillige mannskaper til å bistå i letingen, sa innsatsleder Kristoffer Bang til Aftenposten ved Veitvet skole like etter klokken 02 natt til lørdag.