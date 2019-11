– Det er ingen grunn til å mistenke noe kriminelt, men vi er bekymret, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Gutten ble sist sett klokken 14, men ble først meldt savnet av foreldrene nesten tolv timer senere.

– Vi ble akkurat varslet. Det har gått veldig lang tid fra han ble borte til vi ble varslet, uten at vi har noen forklaring på hvorfor, sier operasjonsleder Stokkli til NTB klokken 01.40.

Hans O. Torgersen

Politiet er i kontakt med foreldrene, samtidig som de iverksetter søk.

– En hypotese vi har, er at han kanskje ved et uhell kan ha blitt låst inn på skolen eller på Veitvet senter. Vi vil gjøre søk der, i tillegg til i nærområdet, sier operasjonslederen og tilføyer at det ikke er noe som tyder på at noe kriminelt har tilstøtt niåringen.

Gutten var sist sett iført en Norheim parkas, mørke bukser og brune sko.

– Vi har nå kalt ut frivillige mannskaper til å bistå i letingen, forteller innsatsleder Kristoffer Bang til Aftenposten ved Veitvet skole like etter klokken 02 natt til lørdag.

Ved 03-tiden var et stort antall mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder med på leteaksjonen. De fikk assistanse med radiosamband fra Norsk Radio Relæ Liga.

Fra luften lette mannskapet på et politihelikopter etter den savnede gutten.