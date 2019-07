På denne lokalveien i Oslo kjører enkelte fortere enn på E6

Bare et par kvartaler øst for E6 ved Furuset ligger Professor Birkelands vei. Der er det 50-sone. Da politiet var der på fartskontroll onsdag kveld, gikk det unna.

På en drøy time ble 14 bilister stoppet for råkjøring. Den høyeste hastigheten fikk selv erfarne politifolk til å riste på hodet: Laserapparatet viste 106 km/t da en mann i 20-årene suste av gårde mellom Grorud og Ikea på Furuset i en Hyundai Ionic.

– Han unnskyldte seg med at han ville teste bilen. Det var dårlig valg av strekning med tanke på test av bilen, konstaterer politibetjent Egil som var med på kontrollen.

Wasim Riaz

Mannen fikk beslaglagt førerkortet på stedet. Han er nå politianmeldt. En politijurist vil avgjøre hvilke følger kjøringen vil få.

Grensen for førerkortbeslag i 50-sone ligger på 76 km/t. Selv på E6 som ligger et par kvartaler bortenfor, ville en hastighet på 106 km/t ha ført til en saftig bot. Hadde han valgt E6, ville han ha beholdt lappen: Grensen for førerkortbeslag i 80-sone ligger på 116 km/t.

Kjent for høye hastigheter

Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo politidistrikt, sier at Professor Birkelands vei er en kjent strekning for trafikkpolitiet i Oslo.

– Det er mange som kjører fort der. Vi har også hatt kontroller der tidligere. Vi kunne ha tatt langt flere enn de 14 som ble stoppet onsdag kveld, sier Grønli.

Wasim Riaz

Av de 14 som ble stoppet, lå de fleste 15–20 km/t over fartsgrensen. De slapp unna med bot og prikker på førerkortet.

Politiet var tilbake på stedet torsdag. Den kvelden konsentrerte de seg om ulovlig mobilbruk og andre ulovligheter i trafikken.

– Vi kommer nok til å ha flere kontroller der i sommer. Det er ganske høyt fartsnivå der, konstaterer Grønli.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

– Bør det ikke være høyere fartsgrense på en så bred strekning?

– Det er veimyndighetene som bestemmer fartsgrensen. Her er det snakk om en vei med veldig mange inn- og utkjørsler, bussholdeplasser og myke trafikanter. Derfor er farten 50 km/t, forklarer Grønli.

Elektroniske forelegg

Politiet i Oslo har i vår kastet papirblokkene og gått over til elektroniske forelegg. Nå har tjenestefolkene en app på sin mobiltelefon der de skanner førerkortet og får opp personalia på sjåføren som skal ha boten.

Wasim Riaz

– Nå tar det bare sekunder å skrive ut et forenklet forelegg. Med dette sparer vi tre–fire minutter på hvert forelegg vi skriver ut. Det tar et par minutter før forelegget kommer elektronisk til sjåføren. Vi har opplevd at bilister som har fått forelegg elektronisk, har forelegget i innboksen før de har kjørt fra stedet, sier politibetjent Håvard.

Også Statens vegvesen og en politijurist får en kopi av forelegget.