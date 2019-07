Blant busker og kratt i Sørkedalen baner forsker Venche Talgø fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og naturforvalter og biolog i Bymiljøetaten i Oslo Bård Ø. Bredesen vei.

De trenger ikke å gå langt for å finne syke gråor langs Sørkedalselva, litt nord for Bogstadvannet. Gråoren er truet av en ny fiende som er mer skadelig enn brunskogsneglen, frykter biologene. Den er nærmest umulig å bli kvitt og kan skade betydelige deler av landet vårt.

Sykdommen rammer allerede skogen hardt, men kan også gå ut over det kjære epletreet ditt, hagebusker eller din lokale park. Allerede har sykdommen, som har ført til massedød av blåbær i England, inntatt Oslo sentrum.

Fakta: Phytophthora Hører til et eget «rike», på linje med sopp-, dyre- og planteriket. På verdensbasis er det så langt identifisert rundt 150 arter Phytophthora, noen av disse kan påføre den største skaden på treaktige vekster. Phytophthora danner både sporer som kan forflytte seg via vann og sporer som kan overleve i flere år i infisert plantemateriale og/eller jord. De fleste av Phytophthora-artene er jordboende og sprer seg sakte, bortsett fra når sporene kommer til et vassdrag eller blir spredt gjennom flom.

Phytophthora er navnet på den nye sykdommen som sprer seg fra tre til tre.

Frykter for oretrær i Sørkedalen

Magnus Knutsen Bjørke

Langs elvebredden står mange meterhøye trær av gråor, men flere av dem er ikke lengre kledd i løv. Trærne er blant de første ofrene for Phytophthora.

Flere steder i landet er oretrær og bøk blitt angrepet av sykdommen. I fjor gikk alarmen hos naturforvalter og biolog Bredesen da Bymiljøetaten var på befaring i Sørkedalen.

– Det er tatt prøver her og noen kilometer lenger opp. Begge steder er det funnet Phytophthora. Vi undersøkte enda lenger opp i vassdraget, men der fant vi ikke spredning. Men nå må vi undersøke dette nærmere, spesielt lenger opp i vassdraget, sier Bredesen.

Sykdommen er hverken en bakterie eller en form for sopp. Den hører til sitt eget rike, forklarer Talgø fra Nibio.

– Det er faktisk en slektning av krepsepest, som også er kjent for å spre seg langs vassdrag.

Magnus Knutsen Bjørke

Dette gjør at sykdommen kan spre seg relativt raskt. Den blir tatt opp gjennom røttene og smitter dermed trærne. Den store bestanden av oretrær i Sørkedalen, er nå i fare.

– Jeg er veldig bekymret for forekomstene av gråor, både her og nasjonalt, sier Talgø, og påpeker at or har en viktig funksjon i naturen.

«Blødende trær»

Venche Talgø går fra tre til tre i skogholtet langs Sørkedalselva. Hun stopper ved en stamme som har en tydelig rustrød flekk i stammen.

– Det begynner med slike blødende sår i barken, sier hun. En rekke av trærne er allerede sykdomsrammet.

Det er det første symptomet på at treet er rammet av Phytophthora. Disse flekkene endrer med tiden farge og blir svarte, deretter sprekker barken og løvet forsvinner. Til slutt dør treet.

Magnus Knutsen Bjørke

Magnus Knutsen Bjørke

Talgø tar frem en lommekniv og skjærer av en bit av det infiserte området på treet. Lukten fra barken er sterk og syrlig. Nok et tegn på at det er rammet av sykdommen.

En kartleggingsrapport Nibio har gjort på vegne av Bymiljøetaten i Oslo, viser at spredningen av ulike arter Phytophthora allerede utgjør et alvorlig miljøproblem, som kan bli betydelig verre med tiden.

Magnus Knutsen Bjørke

Magnus Knutsen Bjørke

Fra hagen til skogen

Magnus Knutsen Bjørke

Sykdommen har kommet til Norge via import av grøntanleggsplanter, som importeres med rotklumper og større mengder jord, hvor sporene kan ligge.

– Noen Phytophthora-arter angriper bestemte treslag, mens mange går på flere ulike treslag. Flere kan angripe hva som helst av ulike løvtrær, sier Bredesen, som påpeker at planteimport er en kjempestor utfordring.

I norske hager er Phytophthora hyppigst blindpassasjer på tujahekker og rododendron. Hekken blir ofte brun og dør til slutt, sier Talgø.

– Da vil folk kvitte seg med den. De kutter den ned og kvitter seg ofte med den i nærmeste naturområdet.

Bymiljøetaten: – En veldig dyr regning for norsk natur å betale

Et stort problem er at smittede planter blir kastet som hageavfall i naturområder, selv om det ikke er lovlig.

Bymiljøetaten og Nibio kommer med noen klare råd for å unngå spredning av Phytophthora:

Meld ifra til kommunen eller Nibio hvis du oppdager planter med symptomer.

Skal du kompostere planter selv, sørg for at det blir gjort riktig og i egen hage.

Hvis du skal kvitte deg med hageavfall, frakt plantemateriale til hageavfallsmottak. Det er gratis i Oslo.

Magnus Knutsen Bjørke

– I så å si alle naturområder i Oslo er det steder hvor hageavfall er blitt kastet. Dette sprer Phytophthora og andre skadelige arter, sier Bredesen.

For å stanse Phytophthora-problemet kommer han med følgende anbefalinger:

Det bør i større grad gjennomføres undersøkelser før planlagt forflytting av masser, slik at man ikke sprer sykdommen til nye steder.

Det bør gjennomføres flere undersøkelser av importerte planter, ikke minst jorden som plantene transporteres med.

– Det bør for øvrig vurderes et nasjonalt forbud mot å importere planter med jord, sier Bredesen.

Allerede er treslagene alm og ask ført opp på Artsdatabankens lister over truede arter, som følge av spredning av sykdommer med innførte treslag.

Han mener at spredningen kan forebygges ved at flere norske planteskoler importerer frø og dyrker frem plantene i Norge, fremfor å importere tilnærmet ferdigutvokste planter fra utlandet.

– Stadig nye sykdommer på våre treslag blir en veldig dyr regning for norsk natur å betale.