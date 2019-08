Dragkampen om Sukkerbiten og Fotografihuset fortsetter inn i sluttspurten av Oslo-valgkampen. Nå lanserer ordfører Marianne Borgen (SV) en løsning hun håper de fleste kan enes om.

Eiendomsutvikler Hav Eiendom ønsker å etablere et fotohus på den sentralt plasserte halvøya Sukkerbiten i Bjørvika, men Borgen ber nå Hav Eiendom og Oslo Havn om å tenke nytt.

– Oslo Havn eier kornsiloen på Vippetangen, og den skal ut av drift om et par år. Fotohuset uttrykker at de har behov for en sjønær tomt, sentralt plassert i Oslo for å få det til å gå rundt økonomisk. Slik sett er Vippetangen perfekt, sier Borgen.

– Jeg håper dette forslaget vil bidra til å løse opp i hele floken.

Audun Braastad, NTB scanpix

Ønsker miljøvennlig gjenbruk

Ordføreren mener gjenbruk av eksisterende bygninger er bra både for miljøet og vår felles historie. Hun vil at vi tar vare på de historiske lagene i havneområdet, og ikke lager en Dubai-lignende havnefront med bare nye bygg.

– Oslo kan få enda mer slående arkitektoniske kvaliteter ved å bygge om siloen på Vippetangen. Jeg tror rett og slett det kan bli kjempebra, sier Borgen.

Hun viser blant annet til Kristiansand, hvor ombyggingen av kornsiloen ble vedtatt til kunstmuseum tidligere i år.

På toppen kan Fotografihuset etablere en restaurant som vil bidra til inntekter for Fotografihuset, foreslår Borgen:

– Jeg ser tydelig for meg en kafé på toppen med Oslos beste utsikt, sier hun og fortsetter: – Jeg oppfordrer Oslo Havn og Fotografihuset til å gå i dialog om dette alternativet.

Administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom vil ikke uttale seg om forslaget. Han påpeker at det er Oslo Havn som eier kornsiloen. Hav Eiendom, som igjen eies av Oslo Havn, har ikke sett nærmere på kornsiloens fremtidige bruksområder.

Helårstilbud på Sukkerbiten

Sverre Jervell, leder i Sukkerbitens venner, mener i likhet med ordfører Marianne Borgen at et friområde på Sukkerbiten vil være attraktivt hele året.

Link Arkitektur

Foreningen foreslår å legge et flytende oppvarmet svømmebasseng på Sukkerbitens nordside. Modellen er de flytende helårsbassengene man har på elven Spree i Berlin og i Helsingfors’ havn.

– Det finske anlegget er blitt en gigantisk helårssuksess, sier Jervell.

Han sier også at de finske eierne har tilbudt seg å finansiere og drifte et slikt basseng ved Sukkerbiten dersom det er politisk ønskelig.

I deres plan for Sukkerbiten er det også tegnet inn stupebrett for den flytende badstulandsbyen.

– Skissen illustrerer muligheter for aktiviteter på øya året rundt, sier Jervell.