Katastrofemåling for Frp i Oslo

Blir dette valgresultatet til Frp ved høstens kommunevalg, vil det være partiets dårlige valg noensinne i hovedstaden. Målingen er utført av Opinion for flere medier, blant andre Dagsavisen.

Frps førstekandidat Aina Stenersen tror forhold utenfor politikk kan ha innvirkning.

– Det er blitt en del saker som ikke handler om politikk i mediene. Nå skal vi stå på frem til valget for å snakke om politiske saker, sier hun til Dagsavisen.

Den siste tiden har PSTs siktelse mot Frp-politikeren Tor Mikkel Waras samboer fått svært mye medieoppmerksomhet. Saken førte til at Wara trakk seg som justisminister for to uker siden.

Knallmåling for Senterpartiet

Høyre er største parti på meningsmålingen med en oppslutning på 31,4 prosent (0,4 ned fra valget i 2015).

Ap er nest størst med 26,8 prosent, men faller 5,2 prosentpoeng sammenlignet med forrige kommunevalg. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ligger likevel an til å få fornyet tillit, de andre partiene på venstresiden gjør det alle svært godt.

SV måler på 8,1 prosent (frem 2,7), MDG måler på 9,5 prosent (frem 1,4). Rødt måler på 8,5 prosent (frem 3,5).

Nesten mer oppsiktsvekkende er det at også Senterpartiet, ifølge målingen, hadde kommet inn i bystyret. De måler på 2,1 prosent, som hadde holdt til én representant. Det er 28 år siden forrige gang partiet kom inn i bystyret.

Også på forrige Oslo-måling, Respons for VG i midten av mars, var Sp inne.

26 av 59 mandater til borgerlig side

Venstre måler på 7,4 prosent (opp 0,5), mens KrF måler på 3,1 (opp 0,7).

Hadde dette blitt valgresultatet, ville byrådspartiene Ap, SV og MDG fått 27 av 59 representanter, mens støttepartiet Rødt ville fått 5. De fire borgerlige partiene ville fått 26 representanter. Og tillegg ville Sp altså fått én.