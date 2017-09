Akkurat som byrådet i Oslo, ønsker Regjeringen å fortsette og videreutvikle det som siden 2008 er blitt kalt Oslo Sør-satsingen.

Oslo har fra før såkalte områdeløft i Groruddalen og på Tøyen/Grønland. Tanken er å sette inn ekstra ressurser på tvers i områder med høy barnefattigdom, utenforskap og lav yrkesdeltagelse. Summen av en rekke ulike store og små tiltak skal gi resultater, er intensjonen. Nå skal satsingen i Søndre Nordstrand bli til et slikt «områdeløft».

– At det blir et områdeløft betyr blant annet at satsingen skal bli mer målrettet og konkret, sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Han kom til Holmlia, sentrum i bydelen, sammen med statsrådskollega Anniken Hauglie (H).

– Jeg var byråd da Oslo Sør-satsingen ble dratt i gang, og jeg er veldig klar for å være med på å dra den videre, sa Hauglie.

Har ikke plan – ennå

Hva som skal ligge i områdesatsingen vil ingen av statsrådene si mye om. Men sanner har sendt et brev til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Staten, kommunen og ikke minst lokalbefolkningen må sette seg ned og bli enig om hva vi skal gjøre. Men vi er klare på at vi ønsker innsats på tre områder; forebygging, skole og arbeidsliv. Lokale sosiale entreprenører må være et viktig redskap, sa Sanner.

Fakta: Utfordringer i bydelen 1 av 4 barn vokser opp i såkalte lavinntektshusholdninger – en gruppe som i den offentlige debatten omtales som fattige – i Søndre Nordstrand bydel. 3 av 10 innbyggere i bydelen er under 20 år. Det er 50 prosent flere enn snittet for Oslos bydeler. Søndre Nordstrand bruker mest av alle bydeler på barnevern pr. innbygger. Ved flere av skolene i bydelen har over 50 prosent av elevene behov for særskilt norskopplæring. 5,1 prosent av befolkningen var registrert arbeidsledige ved utgangen av juli 2017. På lands var tallet 2,8 prosent. I Oslo som helhet var tallet 3,0 prosent.

Han viste til lignende områdesatsinger andre steder.

– Selv om alle steder er forskjellige og har sine egne utfordringer, så er det nok mulig å lære av hverandre. Mye har overføringsverdi.

Ansvaret for satsingen overføres i tillegg fra Justisdepartementet til Kommunaldepartementet.

Ingen penger ennå

– Dette er en bløtkakedag for meg, sa Høyres stortingsrepresentant Mudassa Kapur, som har lang botid bak seg i bydelen.

Representanter for Folkeaksjonen områdeløft for Søndre Nordstrand var også med: Én mann og et halvt dusin velutdannede, etnisk norske kvinner. De forsikret at ønsket om et områdeløft er bredt forankret i en befolkning hvor de fleste ikke har anledning til å møte statsråder midt på formiddagen.

Selv om de smilte bredt til nyheten om at satsingen videreføres, var det et smil med forbehold. De merket seg at statsråder på stemmefiske ikke lovet bort en eneste million.

– Det altfor tidlig å snakke om penger nå. Det er feil ende å begynne i. Først må vi finne ut hva som er smart å gjøre, så må vi legge en plan og så må vi finne pengene, sa Sanner.

Han lovet at det vil komme penger på statsbudsjettet for neste år.

Vil ha mer enn peanøtter

Aksjonist Kathrine Sund-Henriksen forteller at hun er veldig glad i «bygda» hvor hun bor.

– Det er skikkelig bra å bo på Holmlia. Vi har utfordringer, men også et enormt potensial med massevis av bra folk. Mange ønsker å bidra til et enda bedre lokalsamfunn. Besøket i dag viser oss at det nytter å engasjere seg, og at vi sammen kan rope så høyt at vi når helt til regjeringskvartalet, sier aksjonist Kathrine Sund-Henriksen.

– For en bydel som er blitt nedprioritert over lengre tid, er det veldig fint å endelig bli sett, legger hun til.

Men hun er opptatt av mer enn penger:

– Det er også viktig, som statsråden sier, å finne god metodikk og vi må få garantier om at dette er en langsiktig satsing, la Sund-Henriksen til da statsrådene hadde hastet videre på.

– Er dere fornøyde med utbyttet av statsrådsbesøket?

– Det ser ut til at det skjer noe, men det må bli noe annet og mer enn Oslo Sør-satsingen. Den er bare peanøtter, mener Nina Tveit fra Bjørndal.

– Vi er fornøyde nå, men alle ordene må omsettes i handling som blir merkbar i hverdagen her. Vi skal henge på dem som sopp for å sikre oss at det skjer, lover aksjonist Elisabeth Grøtteland.

Og det er et løfte med holdbarhet lenge etter valgdagen.