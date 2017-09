Mitt Oslo er en fast spalte i Aftenposten hver lørdag.

I dag banker hjertet mitt ekstra for Oslo, Vålerenga og fotballen. Om noen timer tar jeg på meg drakt nummer 3, og løper stolt ut på gressmatten på klubbens nye stadion, Vålerenga Kultur- og idrettspark. Det er fantastisk at det er oss jentene som får æren av å sparke i gang en ny epoke for alle som er glad i klubben. Om noen timer skjer det, og jeg håper det kommer mange og ser og heier på oss.

Det skjer masse annet på og rundt stadion i dag også, ikke bare fotballkamp. Kun seier og tre poeng mot motstander Kolbotn er godt nok for oss. Sesongen vår har ikke vært helt som vi håpet, men håpet om medalje i serien lever fortsatt, og cupfinale må vi tro er mulig når vi er kommet til semi’n.

Fakta: Ingrid Buer Søndenå Alder: 23 Født og oppvokst i Oslo. Bor i Oslo. Samboer. Fotballspiller. Posisjon: Midtstopper Lag: Vålerengas kvinnelag Studerer: Lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Aktuell: Klokken 15 i dag, lørdag spiller Vålerengas kvinner den aller første kampen på nye Vålerenga Kultur- og idrettspark, mot Kolbotn.

Rustad var den første klubben jeg spilte for. Jeg var syv år da jeg begynte med fotball og langrenn, men da jeg var 16 brakk jeg armen og ga opp skikarrièren.

Etter hvert spilte jeg for Lyn og Røa, og min store ambisjon er å spille på landslaget, jeg har jo spilt på alle aldersbestemte landslag. Jeg er en ekte Oslo-jente, født og oppvokst ved Østmarksetra. Dagene går i ett med trening, kamper og lærerstudier på Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg tror ikke jeg noen gang vil forlate hovedstaden, da må noen i så fall lokke med en svært god proffkontrakt.

Rolf Øhman

Best med Oslo

Det er så mye, nesten alt vil jeg påstå. Oslo er en storby med alt som hører med av kafeer, butikker, kulturtilbud og idrettsopplevelser. Det er bare å plukke. Så er det selvfølgelig nærheten til Marka og til sjøen. Den gir helt unike muligheter til utflukter og turer sommer som vinter.

Som liten jente gikk Sophie Elise rundt i Harstad og drømte om å bo i hovedstaden. Hun følte seg hjemme i Oslo lenge før hun flyttet hit.

Verst med Oslo

All byggingen som skjer overalt hele tiden. Det tar liksom aldri slutt. Med så stor innflytting til byen, forstår jeg selvfølgelig at det er helt nødvendig å bygge boliger, men likevel ... Støyen er én ting, men logistikk-biten er også utfordrende. Å kjøre bil i Oslo er en prøvelse. Den veien som er åpen for trafikk i dag, kan være stengt i morgen.

Utsiktspunkt

Vettakollen

Jeg snører på meg joggeskoene på Sognsvann, så løper jeg av gårde, opp til Vettakollen. Det er ikke så langt, rundt 3 kilometer, men det er bratt. På toppen er jeg ganske kjørt, men premien er byens beste utsikt. Jeg er glad i å løpe og har med meg et solid treningsgrunnlag fra årene som aktiv langrennsløper. Jeg forsøker å holde et godt fysisk nivå, og selv om jeg akkurat nå spiller midtstopper, er god løpskapasitet viktig uansett hvilken posisjon man har på laget.

Camilla Flaatten

Spisested

Dinner Bar & Restaurant

Litt vanskelig å velge, men det blir Dinner. Når jeg er der, velger jeg som oftest crispy duck. Pekingand er en kjempegod rett som kombinerer mange spennende smaker. Siden jeg trener minst en økt hver dag, samt har kamper i helgene, må jeg være nøye med kostholdet. And er derfor perfekt. Jeg spiser også mye kylling og fisk, som både er godt og sunt. Av og til skeier jeg ut med smågodt, det må være innafor.

Torgeir Strandberg

Kulturopplevelse

Jeg synes det er veldig hyggelig å vandre i Ekebergparken og utforske både kunst, historie og natur.

Det er gøy med alle skulpturene, og deilig å være i bevegelse mens jeg studerer dem. Etter turen stikker jeg gjerne innom et av serveringsstedene i området for en kaffe. Det er perfekt.

Tor Stenersen / Aftenposten

Tur

Jeg er født midt i marka, rett i nærheten av Østmarksetra. Det er et herlig utgangspunkt for turer gjennom alle årstidene til Mariholtet, Rustadsaga, Sarabråten. Å sykle til Nøklevann er blant favoritt-turene, vannet var en tidligere drikkevannskilde der det nå er muligheter til å bade, fiske og tenne bål på enkelte steder. Siden foreldrene mine bor i barndomshjemmet mitt, er jeg ofte på besøk og legger gjerne inn en tur.

En gang syntes Ronny Brede Aase Oslo var stort og skummelt. Det var før.

May Synnøve Rogne

Kafé

Hvis jeg er i nærheten av Ullevål eller Tåsen, svipper jeg gjerne innom Åpent Bakeri på Damplassen. Atmosfæren er fin her, og stedet byr også på sin form for utsikt. Til folk som haster til og fra, sjarmerende på sitt vis.

Strøk

Jeg bor på Teisen, trener på Valle Hovin, et steinkast unna og studerer på Høgskolen i Oslo og Akershus, som ligger i Pilestredet. Det er i disse strøkene og områdene jeg lever livet mitt.

Det stedet i Oslo du sist ble positivt overrasket over

Vippa ved Akershusstrand er en perle jeg hadde hørt om, men lite ante jeg at det var så fint der. Jeg synes stedet fortjener å bli kalt Oslos nye attraksjon. Spennende restauranter ytterst på bryggekanten med utsikt over Oslofjorden ... Bedre kan det nesten ikke bli.

Så må jeg bare si at Vålerengas nye storstue overrasket meg da jeg forsto hva som var i ferd med å reise seg av et anlegg. Tror mange vil være enig med meg!