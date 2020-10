Tre biler involvert i voldshendelse. Skudd trolig avfyrt. Fire personer pågrepet.

Politiet rykket ut til Høybråtenveien søndag kveld. Der har tre biler vært involvert i en voldshendelse, skriver Oslo-politiet på Twitter. Fire personer er pågrepet.

Politiet fant tomhylser her i Høybråtenveien. Foto: Hans O. Torgersen

18. okt. 2020 23:30 Sist oppdatert nå nettopp

To av bilene skal ha kjørt fra stedet. Ifølge politiet ble den ene bilen stanset på Ellingsrud med fire personer i.

Politiet skriver på Twitter at det trolig er blitt avfyrt skudd i forbindelse med hendelsen, og at det er funnet en tomhylse på åstedet.

Fire personer er pågrepet i saken. Ved 23-tiden er politiet fortsatt på åstedet og foretar tekniske og taktiske undersøkelser.

Ingen personer skal være skadet, melder politiet.

– Vi fikk melding klokken 20.43 om at det var hørt et smell i området. Det var lenge uavklart hva som hadde skjedd, men så fant vi to tomhylser, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til Aftenposten.

Da politiet kom frem til stedet etter den første meldingen, fant man én bil der.

– To andre biler hadde kjørt fra stedet. Den ene ble stanset av en patrulje på Ellingsrud. Det var fire personer i den og de er nå pågrepet, forteller Engeseth.

– Er disse kjent av politiet fra før?

– Ja. Vi knytter dette til en konflikt mellom to grupperinger.