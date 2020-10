Toåring omkom etter påkjørsel i fotgjengerfelt. Nå er bilføreren tiltalt.

Den to år gamle gutten og hans mor var i ferd med å krysse veien på da de ble påkjørt i et fotgjengerfelt.

Den to år gamle gutten ble påkjørt i krysset Tråkka og Stasjonsveien på Holmen 13. januar i år. Foto: Jan Tomas Espedal

Nå er sjåføren i 60-årene tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død.

Ulykken skjedde i krysset Tråkka og Stasjonsveien ved 16.30-tiden 13. januar i år. Krysset er lysregulert og ligger på Holmen, 200 meter fra Gressbanen.

Sjåføren er tiltalt både for brudd på både straffeloven og vegtrafikkloven.

Ifølge tiltalen kom bilen nedover Tråkka og svingte til venstre i Stasjonsveien mot Slemdal. Toåringen var i følge med sin mor og var i ferd med å krysse Stasjonsveien i gangfelt da de ble påkjørt.

Grønt lys for biler og fotgjengere

Det var grønt lys for de gående da ulykken skjedde. Også sjåføren hadde grønt signal, men hadde vikeplikt for de gående. Ifølge tiltalen overholdt ikke sjåføren vikeplikt for mor og sønn, noe som resulterte i at begge to ble påkjørt.

Gutten fikk omfattende hodeskader og døde på stedet. Også moren ble skadet. De to var på vei hjem fra barnehagen.

Ulykken skjedde i et fotgjengerfelt i krysset Tråkka og Stasjonsveien. Foto: Jan Tomas Espedal

Den tiltalte kjørte en Audi Q7, som er noe større enn en vanlig personbil. Mannens førerkort ble beslaglagt på stedet. Da politiet i sommer ville forlenge beslagsperioden, motsatte han seg det.

Oslo tingrett var her enig med politiet. Ifølge avgjørelsen skal beslaget opprettholdes til saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 13. januar 2021.

I retten kom det frem at han ikke hadde sett gutten før ulykken.

Det er politiadvokat Eric Lindset som vil være aktor når saken kommer opp i Oslo tingrett.

– Det er en alvorlig sak, men jeg vil ikke forhåndsprosedere saken i mediene, sier Lindset.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Vegard Aaløkken er forsvarer for den tiltalte.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, sier Aaløkken.

– Hvorfor ønsket han å få tilbake førerkortet før saken var avgjort?

– Det er som for alle andre: Han har behov for førerkort i hverdagen.