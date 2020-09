Bilbrann på Hellerud T-banestasjon

Nødetatene er på stedet, melder politiet.

26. sep. 2020 14:06 Sist oppdatert nå nettopp

Det brenner i en bil ved Hellerud T-banestasjon i Oslo. Nødtetatene er på stedet, melder Oslo-politiet på Twitter.

Tvetenveien er stengt i begge retninger mellom Tveita og Bryn.

Bilen var overtent da nødetatene ankom, ifølge politiet. Brannvesenet har slukket flammene og jobber med etterslukking.

Brannen skal ha oppstått under kjøring, og brannvesenet skriver på Twitter at det ikke er mistanke om at den var påsatt.