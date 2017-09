Anujan Kathir var sannsynligvis Norges mest omtalte 17-åring forrige uke.

Lederen for Grorud AUF ble rikskjendis på rekordtid etter valgnatten 2017 – men absolutt ikke slik Kathir selv ønsket.

Etter et to minutter langt NRK-intervju på Arbeiderpartiets valgvake, ble Kathir omtalt svært negativt på den innvandringskritiske nettavisen 24avisen.

Artikkelen ble blant annet delt av stortingspolitikeren Tor André Johnsen (FrP), og kommentarfeltene flommet nærmest over av trusler, rasisme og hets rettet mot den unge politikerspiren.

– Jeg ble kalt en landsforræder. De sa at jeg ikke var norsk, selv om jeg er født og oppvokst her. Mange kalte meg en muslimfaen og IS-terrorist, men jeg er ikke engang muslim, forteller ungdomspolitikeren til Aftenposten.

– Moren min gråt da hun leste kommentarene om meg. Ingen har lyst til å lese sånt om sønnen sin, sier Kathir. 17-åringen forteller at flere i kommentarfeltene kom med drapstrusler mot ham.

– Én skrev at han skulle legge en bombe utenfor døren hans, forteller AUF-kameraten Anas Froukh.

Mener at unge politikere med minoritetsbakgrunn får ekstremt mye hets

«Betyr dette at ungdom med minoritetsbakgrunn ikke kan bli politikere?» tenkte 17-åringen etter hetsen. Men han forteller at støtten han fikk – både på skolen, fra familien, partiet, venner, NRK, og meningsmotstandere i Fpu og Unge Høyre – motiverte ham til å fortsette.

Agnes Nærland Viljugrein, AUF-leder i Oslo, mener at omfanget av og nivået på hetsen kommer av at «Anu» er mørk i huden.

– Vi ser ofte i AUF at minoritetsungdom møter hardere motstand enn andre når de uttaler seg offentlig. Mani Hussaini fikk så mange drapstrusler at PST ba ham om å roe ned valgkampen sin, forteller Viljugrein om ungdomspartilederen.

– Den største frykten er at færre ungdom tør å engasjere seg.

Se intervjuet som startet det hele:

Selvfølgelig mener jeg dette er helthåpllst, noe og det meste som står i 24avisen er . — Erna Solberg (@erna_solberg) September 14, 2017

Da hetsen nådde riksmediene, tok det ikke lang tid før kritikken haglet mot Frp-politiker Tor André Johnsen. Statsministeren kritiserte nettavisen på Twitter, partileder Siv Jensen refset Johnsen, og Johnsen selv beklaget at delingen førte til hets mot Kathir.

– Det er helt hinsides at en som sitter i et av de viktigste organene i hele Norge, deler en slik artikkel om en 17-åring fra et falskt medium, mener Viljugrein.

Hun og Kathir er enige om at godt voksne politikere bør være klokkeklare på at det er både bra og viktig at norsk ungdom engasjerer seg i samfunnet.

– Ungdom må se at de som havner i min situasjon, ikke gir opp

– Overskriften til 24avisen var "Er det dette Arbeiderpartiet skal satse på i fremtiden?" Svaret er ja, det er akkurat det vi skal, forteller Viljugrein til Kathir.

– Jeg har sagt til familien min at jeg skal komme sterkere tilbake, og ikke la rasisme og de høyreekstreme vinne. Ungdom som er på vei inn i politikken, må se at de som havner i min situasjon, ikke gir opp, sier Kathir.

Tor André Johnsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar, da han er på ferie. Kristian P. Larsson, informasjonsleder i Frp opplyser at ingen andre i partiet vil kommentere denne saken ytterligere.

24avisen.com er lagt ned

24avisen.com la ned sin virksomhet mandag 18. september, dagen etter at Kathirs intervju med Aftenposten ble gjennomført. De trekker frem «grove drapstrusler» som hovedårsak.

Før nedleggelsen var 24avisen.com inkludert på flere lister over nettaviser som har delt falske opplysninger, i tillegg til å ha anonyme artikkelforfattere og ingen kjent redaktør.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med driverne av 24avisen. Ingen har foreløpig ønsket å svare for nettstedets avgjørelse om å legge ned.

«Det viser at det lønner seg å kjempe. Det er jo tydelig at all oppmerksomheten og kritikken de har fått den siste tiden har gjort at de har lagt ned,» skriver Anujan Kathir i en sms til Aftenposten.