Etter at politiet i Oslo i fjor ønsket at det kjente utestedet skulle stenges, har Blå gjennomført en rekke tiltak. Nå får utestedet skryt av politiet for jobben de har gjort.

– Vi syntes det tok lang tid før vi så noen bedring, men de siste to til tre månedene har stedet iverksatt tiltak som har hatt en veldig positiv effekt, sier Lasse Johnsen avsnittsleder i Oslo-politiet.

Hevet aldersgrensen

Flere tiltak som utestedet har gjennomført har ført til færre uønskede hendelser, ifølge Johnsen.

– De har gjort mye. Blant annet risikovurdering av arrangementene sine, og de har flyttet inngangen. Men det som vi tror har hatt den største effekten er at de har hevet aldersgrensen til 23 år, sier Johnsen.

– Hva har hevingen av aldersgrensen gjort?

– Det var først etter at de hevet aldersgrensen at vi så en tydelig endring. Vi ser nå at stedet har mer voksne folk, det er mindre tull og fanteri, forklarer Johnsen.

Rørt av støtten

– Vi har hatt en veldig god utvikling over lengre tid med mange små og store tiltak som tilsammen har bedret sikkerheten. Det er godt å høre at politiet har samme oppfatning som oss, sier Eyvind Brox, daglig leder ved Blå.

Anette Karlsen

– Kommer dere til å iverksette nye tiltak som følge av hendelsen lørdag?

– Det er litt for tidlig å si. Enn så lenge ser både vi og politiet på det som en enkelthendelse som kunne skjedd hvor som helst i byen.

Brox mener det viktigste fremover er å ta vare på de ansatte og de som er direkte rammet.

– Vi er veldig ydmyke og rørt over den massive støtten som har kommet. Det gir oss krefter til å jobbe videre.

Skryt i sosiale medier

Utestedet, som har vært sentralt i Oslos musikkliv gjennom mange år, får også støtte i sosiale medier.

Mange har vært inne på Blås facebookside i dag og i går for å gi sin tilbakemelding.

Det har ført til en strøm av lovord:

Fremstilles for fengsling tirsdag

24-åringen som sto bak skytingen på Blå natt til søndag, er siktet for drapsforsøk og blir fremstilt for varetektsfengsling tirsdag, opplyser krimvakten i Oslo politidistrikt.

Han erkjenner straffskyld for grov kroppskrenkelse, men ikke for drapsforsøk. Han sier at han skjøt spontant – men ikke for å drepe.

24-åringen har forklart at han avfyrte skuddene fordi han ble nektet adgang på utestedet natt til søndag. Mandag kveld kan ikke politiet si noe mer om bakgrunnen for skytingen.

Mannens forsvarer, Tor Even Gjendem, sier til Aftenposten at 24-åringen allerede har samtykket til fengsling, og at fengslingsspørsmålet avgjøres av uten aktor eller forsvarer til stede.

Han forteller at den siktede sitter med blandede følelser mandag kveld.

– Nå er han fortvilt over hvor mye han ødelegger for seg selv og andre. Han er sint på seg selv for å ikke kunne kontrollere aggresjonen i øyeblikket, og samtidig lettet over at det har gått bra med ofrene, som kun har fått mindre skader, sier Gjendem.

Ingen av personene som ble skutt, er alvorlig skadet.

