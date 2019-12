Oslo kommune sponset kunstprosjekt som kommunen fjernet og vil anmelde som hærverk

Den internasjonalt anerkjente kunstneren Clet Abrahams har brukt hundre gateskilt i hovedstaden som lerret for sitt kunstprosjekt «The signs they are a-changin». Kunstuttrykkene er kjent fra gateskilt i en rekke større byer på kontinentet.

Prosjektet er en del av en kunstplattform som har fått 423.000 kroner i støtte av Kulturetaten i Oslo kommune. Nå sier Bymiljøetaten til avisen VårtOslo, som først omtalte saken, at de vil politianmelde prosjektet.

Etaten er, i likhet med Kulturetaten, en del av Oslo kommune.

Abrahams har brukt skilt i sentrale deler av Oslo som utgangspunkt for sin gatekunst, som ifølge nettavisen blander humor og spissfindighet for å utfordre grensene for makt. Dette har ikke falt i god jord hos de lokale skiltmyndighetene.

– Må ses på som hærverk

– Vi mener denne handlingen må ses på som hærverk, sier kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien til VårtOslo.

Kongsteien mener det er en fare for at folk misforstår skiltene og at dette kan være farlig. Han omtaler kunsten som «uakseptabel» og opplyser at de vurderer å politianmelde forholdet.

– Vi er også redde for at folk får lavere respekt for gateskiltene og at påfunnet kan smitte, utdyper han videre til avisen.

Kongsteien ønsker ikke å kommentere om han synes prosjektet er vellykket, men er enig i at det ser rart ut at én del av kommunen sponser noe en annen del mener er ulovlig.

– Ja, jeg er helt enig i at kommunen fremstår som noen susemikler her, sier kommunikasjonsdirektøren.

Kommunen fjernet kunsten

Det var gjennom Program Bilfritt Byliv og midler avsatt til gatekunst at Kulturetaten støttet skiltkunsten.

Avdelingsleder for kulturutvikling i Oslo kommune, Karianne Kampevold Sætre, sier til VårtOslo at midlene er tildelt på gatekunstens premisser, men at de har respekt for at Bymiljøetaten som skiltmyndighet må håndheve sine lover og regler.

Bymiljøetaten har nå fjernet kunsten.