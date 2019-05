– Vi har akkurat fått prøvd dem. Det var ganske enkelt. Ingen problem for «hu mor» det her, sier Linn Elise Skadsheim.

Hun og datteren Victoria Elise Rossander er på besøk fra Sandnes for å være med i konfirmasjon. De har bare vært i Oslo siden fredag, men har rukket å gjøre seg kjente med de nye fremkomstmidlene i hovedstaden.

– Vi har sett dem overalt. De fleste står fint oppstilt mot noe, men du kan plutselig gå på fortauet og så står det en midt i veien. Vi snakket om det senest i går at dersom det kommer en blind person, så kan det være litt stress, sier Skadsheim.

Skadsheim forteller at de på den korte tiden har sett sparkesyklene henslengt foran butikkinnganger og inne på et kjøpesenter.

– Det bør ikke bli for mye. Det er allerede nå elsparkesykler overalt, sier hun.

Aftenpostens daglige nyhetspodkast Forklart tok for seg sparkesyklene som plutselig dukket opp i Oslos gater. Hør episoden her:

Tredje aktør i sving mandag

Så langt skal det finnes omtrent 1250 elsparkesykler i Oslos gater fordelt på to aktører: Voi og Tier.

Mandag setter aktør nummer tre sine første elsparkesykler ut i hovedstaden. Denne gang er det snakk om tyske Flash. I første omgang vil de sette ut 150–200 tohjulinger.

Et ankepunkt mot elsparkesyklene har vært at de går i stykker fort. Mange har en maksimal levetid på mellom én og seks måneder.

Men de er billige: Flash tar en avgift på ti kroner for å låse opp syklene og deretter tre kroner minuttet for å bruke den. Og det er dyrere enn syklene som er i Oslo fra før.

Fakta: Tre aktører i gang. Nummer fire på vei. Felles for alle aktørene er at det koster ti kroner å løse ut elsparkesykkelen. Pris per minutt varierer. Voi: (Svensk selskap) Leie: 2 kroner minuttet. Tier: (Tysk selskap) Har ca. 600 elsparkesykler ute. Leie: 1,50 kroner minuttet. Flash: (Tysk selskap.) Setter ut elsparkesykler natt til mandag. Leie: 3 kroner minuttet. Zvipp: (Norsk selskap) Etablerer seg i løpet av uken. Starter forsiktig med 100 sparkesykler. Planen er å sette ut 1000 elsparkesykler. Leie: 2 kroner minuttet.

Ifølge Boris Mittermüller, direktør i Flash, har Flash mer solide elsparkesykler med robust design, større hjul og bedre støtdemping

– Vi bygger og designer våre egne el-sparkesykler som har høy kvalitet. De er bedre og sikrere for brukerne, mer robuste og holdbare, noe som er bra for miljøet, sier Mittermüller.

Han forteller at målet er å etablere seg i Oslo over tid og skape et konsept som brukerne er fornøyd med.

– Etter et par uker vil vi vurdere om det er marked for flere sykler. I første omgang plasserer vi syklene i sentrum, og det skal alltid være én tilgjengelig mindre enn to minutter unna brukeren.

Direktøren tror det er et stort potensial for elsykler i hovedstaden selv om han har respekt for konkurransen fra de andre aktørene i markedet.

– Våre beregninger viser at Oslo-folk kaster bort rundt 145 timer hvert år på å sitte fast i trafikken. Det er i grunnen litt overraskende med tanke på at halvparten av turene er kortere enn fem kilometer.

Flash har totalt investert 55 millioner euro (ca. 539 millioner kroner) i elsykler i de 15 byene de er etablert i. Oslo er selskapets første lansering i Skandinavia.

Mange selskaper har meldt interesse

I Oslo er det ikke nødvendig å søke om å etablere utleie elsparkesykler i Oslo. Men hittil har minst 11 selskaper meldt sin interesse.

– Det er ingen registreringsplikt eller godkjennelse nødvendig, men vi sender alle som kontakter oss, informasjon om forventninger og regelverk de må forholde seg til, sa kommunikasjonsrådgiver Monica T. Olsen i Bymiljøetaten i Oslo tidligere sagt til DN i begynnelsen av mai.

Arild Hermstad (MDG), fungerende byråd for miljø og samferdsel i Oslo, mener det nå blir enda viktigere med regler, men han mangler lovgrunnlaget.

– Det ville vært bedre for alle dersom vi kunne laget regler for oppstilling av sparkesyklene og regler for hvor de kan kjøre. Dette er håndterbart når vi har to tilbydere. Når det blir en dobling i løpet av én uke og enda flere kan komme, blir det enda viktigere å få regler, sier han.

Eneste norske

Det norske selskapet Zvipp begynner å sette ut sparkesykler senere denne uken. Dermed blir antall utleieaktører på elsparkesykler fordoblet på noen dager.

– Vi setter ut de første elsparkesyklene i løpet av uken, bekrefter talsperson Sebastian Solberg i Zvipp.

Selskapet satser på å etablere samarbeid med bedrifter. Allerede har de et bedriftslegekontor i Bjørvika på kundelisten. Ruter er også invitert til et samarbeid.

– Nå er det opp til Ruter, sier Solberg.

Han legger til at antall sykler kommer til å variere med etterspørselen.

Tror markedet vil bli krevende

BI-professor Peder Inge Furseth sier han tror markedet for utleie av el-sparkesykler blir krevende for de minste aktørene.

– Denne typen tjeneste er lett å kopiere, og det er fullt mulig det vil oppstå en overetablering. Så lenge det er kapitalsterke og veletablerte aktører i markedet, vil det nok bli vanskelig for mindre oppstartsselskaper å overleve, sier Furseth til DN.

Professoren tror det kun er aktører som driver med tilleggstjenester innen transport som vil overleve sommeren.

Byråden: – Uttrykk for en revolusjon

I fjor ble sparkesyklene sidestilt med vanlige sykler i veitrafikkloven. Da er det stort sett bare trafikkreglene som gjelder, og kommunene kan ikke regulere el-sparkesyklene selv.

– Det var åpenbart en svak politisk vurdering fra samferdselsministeren. MDG har fremmet forslag i Stortinget for å endre på dette, sier fungerende byråd Hermstad.

Men lovendringer vil ta tid, og Hermstad sier det er lite han kan gjøre i Oslo før dette er på plass.

– Vi har en dialog med alle selskapene som tilbyr sparkesykler, og vi sender over retningslinjer for hvordan vi ønsker at dette skal være, sier han.

Hermstad ser de elektriske sparkesyklene i en større sammenheng.

– De er uttrykk for at det skjer en revolusjon i trafikken. Selvkjørende biler vil bli viktigere. Hvis vi bare deregulerer og liberaliserer, mister vi muligheten den nye teknologien gir oss til å bevege oss på en menneskevennlig og miljøvennlig måte, sier han.