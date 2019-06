– Her har vi brukt mye penger på oppussing. Brevet fra Statens vegvesen kom som et sjokk på oss, sier tobarnsmoren Shadan Star.

Familien flyttet til Gullhaug borettslag på Ulven for et halvt år siden, for å komme nærmere skolen og barnehagen hvor de to barna går. Nå ønsker Veivesenet å kjøpe og deretter rive borettslaget.