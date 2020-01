Byrådet har brukt 50 millioner kroner på Grønland-løft. Nå etterlyser Frp en effekt.

De siste dagene har Aftenposten skrevet flere artikler om volds- og narkotikakriminalitet på Grønland i Oslo. Bedrifter og gårdeiere reagerer på åpenlyst salg av narkotika, og en barnehageleder har fortalt om trusler fra gjengene.

Onsdag ble Grønland tema i spørretimen i Oslo bystyre.

– Vi har kriminelle gjenger som selger narkotika, og unge lovbrytere som begår vold og ran. Det preger området, sa Aina Stenersen (Frp).

– Hvorfor har det ikke skjedd mer?

Oslo kommune har satt i gang et områdeløft for Grønland. Så langt er 50 millioner kroner brukt.

«Hvorfor har det ikke skjedd mer?», spurte Stenersen.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold. Han svarte på vegne av byrådet. Han erkjente at situasjonen på Grønland er «én av de største utfordringene i Oslo». Så viste han til flere tiltak, blant annet utekontakter som følger opp ungdommene og styrking av ungdomsfritidstilbudet.

Stikk til Raymond Johansen

Etter Gamals svar kom Stenersen med et stikk til byrådsleder Raymond Johansen:

– Jeg registrerer at Raymond Johansen ikke er så ivrig etter å svare på tematikken i bystyresalen, men han uttaler seg veldig ofte i mediene.

Noen minutter senere kom imidlertid Johansen på talerstolen. Han sa at han hadde vært i kontakt med politiet tidligere onsdag, og at han hadde fått signaler om at det vil bli satt av ekstra politiressurser på Grønland.

– Det er ikke en gjengproblematikk på Grønland. Det er det en stor utfordring knyttet til omsetning og bruk av dop, sa Johansen.

Aina Stenersen var skuffet over svarene fra byrådet.

– Det blir litt for tynt. Vi har en lang vei å gå med å løfte opp innbyggernes initiativ og tilbakemeldinger, skriver Stenersen i en tekstmelding til Aftenposten.

«Utviklingen går feil vei»

Bedrifteseiere Aftenposten har snakket med, forteller om åpenlyst narkotikasalg og hasjrøyking på Grønland.

Sammen har de sendt et skarpt brev til Oslo kommune.

«Vi som oppholder oss der daglig, ser at utviklingen har gått feil vei. Og vi skjønner ikke helt hvordan dette kan snu», skriver huseiere i Grønlandsleiret 10 – 18, Kiwi, Grønland Eiendomssenter, Urtehagen barnehager, Boligsameiet i Breigata 3,5 og 7, og utesteder som Oslo Mekaniske Verksted, Baronen og Rak Thai.

«Grønland er blitt et oppsamlingssted for ungdom som faller utenfor fra hele byen. Det er mange ungdommer som har falt utenfor og som bydelen og kommunen har oversett. De står i fare for virkelig å havne på skråplanet. Aktiviteten de driver med når de ikke finnes noe ordentlig tilbud er ødeleggende for bydelen».

– Trenger tre ting

Byråd Omar Samy Gamal fortalte onsdag at han er bekymret for ungdom som faller fra i Oslo.

Han sier han ofte snakker med ungdommer som har havnet på skråplanet. Han mener de først og fremst trenger tre ting:

Gode og trygge voksenpersoner i livet

En jobb

God fritidsaktivitet

Han lovet at byrådet skal jobbe for å hjelpe dem. Gamal snakket blant annet om et prosjekt som på sikt skal gi 4000 ungdommer sommerjobb i Oslo.

– Vi gjør mye, men vi ser at vi må gjøre mer og jobbe mer koordinert. Men forebyggende arbeid tar tid, sa Gamal.

