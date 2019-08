Politiet fikk melding om skyting mot bil i Oslo-tunnel

– Det er en melder som har kjørt i østgående retning som har sett en motorsyklist rette et våpen mot en personbil like ved for deretter å ha avfyrt tre skudd, sier operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Politiet har etter meldingene om hendelsen søkt med hundepatruljer i deler av tunnelen, men ikke er gjort funn. Søket har medført at venstre felt i det østgående løpet av tunnelen har vært stengt i en tid torsdag kveld.

Politiet fant motorsyklisten, en mann i 30-årene, på Bryn, lenger øst i Oslo, melder NRK.

– Han stiller seg uforstående til hendelsen og hadde ikke våpen på seg da vi stoppet ham, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke fått melding om at noen er blitt beskutt eller skadd, og de har heller ikke fått inn flere meldinger om hendelsen.

Ifølge operasjonslederen er det foreløpig ingenting som styrker mistanken om at det har skjedd noe i tunnelen, men at meldingen som kom inn var så konkret at den ble fulgt opp.

Like etter kl.20.30 skriver politiet på Twitter at de ikke har verifisert at det faktisk har blitt avfyrt skudd.