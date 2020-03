Transportøkonomisk institutt (TØI) har sendt invitasjon til ni aktører og offentlige instanser om et spleiselag for parkering for elsparkesykler. I invitasjonen peker de på utfordringene som henslengte elsparkesykler byr på for svaksynte.

Men det har vært liten interesse fra de inviterte.

Det er kun Viken fylkeskommune som har vist interesse for prosjektet, sier TØI. Bymiljøetaten i Oslo har, på vegne av kommunen, besluttet at de ikke vil bevilge penger til det.

Ante fred og ingen fare

Elsparkesykler følger samme trafikkregler som ordinære sykler. Så når elsparkesykler parkeres i veien for fotgjengere eller andre trafikanter, blir reglene brutt. Alle som har beveget seg til fots i Oslo det siste året, har antagelig lagt merke til at det stadig vekk skjer.

Fakta: Skader i 2019 648 skader knyttet til bruk av elektrisk sparkesykkel registrert på Oslo skadelegevakt. I tillegg er 13 tilfeller registrert direkte på akuttmottaket på Ullevål til og med 30. september. Totalt var det altså 661 registrerte skader. Dette inkluderer skader også knyttet til private elsparkesykler, ikke bare utleie. 62 prosent av skadene er hos menn, 38 prosent er hos kvinner. 40 av skadene var alvorlige, 145 moderate og 476 lettere. 35 av de 40 alvorlige skadene var brudd. Tall fra oktober 2019 og frem til nå er ikke tilgjengelig ennå. Kilder: Oslo universitetssykehus, Oslo skadelegevakt

Ann-Irene Dæhlin la ikke merke til det. Hun fikk derimot kjenne det på kroppen for noen uker siden.

– Jeg skulle spise middag med en venninne, og ville rekke trikken. Jeg ante fred og ingen fare, men plutselig snublet jeg og gjorde et mageplask over en sparkesykkel som sto midt på fortauet, forteller hun.

Hendene hennes fikk seg en trykk, og hun ble sterkt forslått i venstre ben. Ennå er hun hoven etter fallet.

Hanna Kristin Hjardar

Som kraftig svaksynt er hun ekstra utsatt for å falle og skade seg dersom det finnes hinder i veibanen. Briller kan ikke hjelpe henne. Hun har «Retinitis Pigmentosa», som er en arvelig netthinnesykdom. Den kalles ofte kikkertsyn eller tunnelsyn.

– Jeg har noe innsnevret synsfelt, i tillegg til at jeg er lyssky. Jeg har også nedsatt kontrastsyn og skarpsyn, sier Dælhin.

Det er en sykdom som stadig forverrer seg. Cellene på netthinnen dør gradvis.

SSB har tidligere anslått at cirka tre prosent av den voksne befolkningen, rundt 130.000 personer, har synsvansker utover at de må bruke briller.

Endte i sykefravær og var hoven i flere uker

– Jeg var veldig lei meg, forslått og tok dette veldig tungt, forteller Dæhlin.

Inne på trikken merket hun hvor vondt det gjorde. Men synshemmingen gjorde at hun ikke kunne se skaden selv. Det var først da hun satte seg ned og kjente over benet at hun kjente kuler og hvor hovent det faktisk var.

– Jeg ble hjemme fra jobb i to dager, men det fortsatte å gjøre vondt i flere uker, sier hun.

Nesten en uke senere var hun hos fysioterapeuten sin. Han ble bekymret da benet hennes var så hovent at det ikke var mulig å gjennomføre ultralyd, og hun ble henvist til røntgen.

Hanna Kristin Hjardar

Heldigvis var ikke benet brukket.

– Det går jo utover selvtilliten når sånt skjer. Som svaksynt så tar jeg hele tiden forholdsregler, men når sånt skjer i tillegg, går det veldig inn på meg.

Foreslår «parkerings-spleis»

Aftenposten omtalte nylig at elsparkesykkel-aktøren Voi og St. Hanshaugen bydel skal samarbeide om et prøveprosjekt. 16 P-stativ skal settes opp på sentrale steder i bydelen.

Det inspirerte TØI til å ta initiativ til et spleiselag for å få til parkering.

– Vi ønsker å få til dette spleiselaget på bakgrunn av vår rapport. Den viser til en del problemstillinger, blant annet når det kommer til parkering. Disse elsparkesyklene står og ligger slengt over alt, sier Aslak Fyhri, seniorforsker ved TØI.

– Vi har ikke forsket på hvordan svaksyntes hverdag blir påvirket av sparkesykler. Men det har jo kommet frem gjennom ulike medier at de generelt opplever at dette er en utfordring. Svaksynte er veldig sårbare for ting som forhindrer gangbanen deres, sier han.

Etaten viser til byrådet

Ketil Blom Haugstulen

Allerede i fjor høst varslet Bymiljøetaten innstramminger i reglene for elsparkesykler. De er etaten som håndhever trafikk- og parkeringsbestemmelsene i Oslo.

Det er ennå ikke blitt laget noen nye regler.

Bymiljøetaten forteller i en e-post at de har arbeidet frem et såkalt faglig grunnlag som er oversendt til byrådet.

«Vi bruker i perioder mye ressurser på å fjerne feilparkerte sparkesykler, men med det omfanget som har vært av sykler så har hverken politiet eller Bymiljøetaten mulighet til å følge opp alle feilparkerte sparkesykler», skriver pressekontakt Monica T. Olsen i etaten.

Hun opplyser at etaten nylig bidro med 250.000 kroner til TØI til et evalueringsprosjekt om elsparkesykler. Men hun svarer ikke direkte på hvorfor de ikke vil bidra til et stativ-prosjekt. Hun skriver at de også har vurdert ulike P-løsninger, men at saken nå ligger hos byrådet og det er opp til dem å vedta reguleringer.

Kommer, men ikke ennå

Fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) sier det er leit å høre om slike ulykker som Ann-Irene Dælin har vært utsatt for.

– Dette er nettopp grunnen til at vi nå jobber med å finne gode måter vi kan regulere elsparkesykler på, sier Hermstad.

Byrådet vil komme tilbake til spørsmålet i løpet av våren.

Krever regulering eller forbud

Tom Egil Jensen

– Henslengte sparkesykler er et kjempeproblem i vår hverdag.

Det sier Sverre Fuglerud, som er seksjonsleder for samfunnskontakt i Blindeforbundet. Han bruker selv stokk. Likevel er han nødt å konsentrere seg mye mer enn for ett år siden når han er ute og går.

Fakta: Dette sier trafikkreglene «Det er kun tillatt å stanse eller parkere en sykkel på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe». Kilde: Statens vegvesen

Han peker på at det i starten var flest ulykker hvor folk ble påkjørt. De siste månedene er det imidlertid blitt mange tilfeller hvor folk snubler over syklene og skader seg, hevder han.

Han har en klar mening om hva som bør gjelde:

– Elsparkesykler må plasseres på angitte områder, slik som det er for bysykler.

Han mener de som ikke parkeres på angitt sted, rett og slett må fjernes av kommunen. Det bør også være slik at leverandørene må betale gebyr for å få ut kjøretøyene sine igjen. Dersom det ikke kommer en tydelig regulering, mener han elsparkesykler må forbys.

Regjeringen: Kommunene har handlingsrom

Ingelin Noresjø (KrF), statssekretær i Samferdselsdepartementet, påpeker at håndheving av et regelverk er utfordringen siden politiet ikke har ressurser til å prioritere dette.

«Men her kan vi ha dialog med kommunene om oppfølging. I tillegg har kommunene et visst handlingsrom selv. I Trondheim har kommunen eksempelvis vedtatt retningslinjer for utleie av elsparkesykler på kommunal grunn. Det har kommunene anledning til – og det må de gjerne gjøre», skriver hun i en e-post.