– Jeg håper selvsagt at Michelin-inspektørene verdsetter den innsatsen vi har lagt ned gjennom tre år, forteller kjøkkensjef på À L’aise, Ulrik Jepsen.

Spisestedet har høstet gode anmeldelser i en rekke aviser siden åpningen og er blant favorittene til å motta en Michelin-stjerne mandag.

– Mange restaurantanmeldere tror dere får en stjerne i år igjen. Hva har dere gjort annerledes i forhold til de første to årene?

– Tre år med høy stabilitet håper jeg de verdsetter. Inspektørene til Michelin har vært her flere ganger og tilbakemeldingene fra gjestene våre har vært meget gode, sier Jepsen.

Fakta: Michelin-guiden Restaurantguide med rangering av de beste spisestedene i ulike byer. Ble første gang gitt ut i 1900 i Frankrike for å hjelpe bilister til å finne veien, service på bilen og overnattingssteder. I 1926 ble restauranter en del av guiden. To og tre stjerner ble lagt til på 30-tallet. Guiden var opprinnelig blå, men skiftet til rødt omslag i 1931. Dette betyr symbolene i guiden: Tre stjerner: Eksepsjonelt kjøkken, verdt en egen reise. To stjerner: Utmerket matlaging, verdt en omvei. En stjerne: Veldig god matlaging i sin kategori. Bib Gourmand: God matlaging til moderate priser. Kniver og gafler: 1–5 etter komfort og hvor behagelig det er der. Drueklase: En spesielt interessant vinliste.

Færre stjerner enn tidligere

– Vil dere gjøre noe annerledes fremover om dere får en Michelin-stjerne?

– Nei, vi kommer til å fortsette akkurat som før. Vi har stor tro på det vil holder på med og mener vi holdet et jevnt, høyt nivå. Får vi en stjerne, er det bare en ekstra bonus og inspirasjon, forteller kjøkkensjefen.

For 11 år siden hadde Oslo seks Michelin-restauranter. I dag har byen fire. Oslo by vokser, men stjernene går til Stockholm, København, Stavanger, Trondheim, Helsinki og Göteborg.

– Hva skjer med hovedstaden?

– Michelin-restauranter er en kostbar affære, og i Oslo har det i en del år vært mer low casual dining. Jeg har likevel sett en liten dreining mot fine dining igjen den siste tiden. Jeg tror vi vil ha noen flere spisesteder med Michelin-stjerne om to-tre år, mener Jepsen, som tror at en stjerne vil føre til 25 prosent økt omsetningen.

Stallen har også hatt besøk

Stallen på Majorstuen åpnet dørene i fjor høst og drives av Sebastian Myhre.

– Vi vet vi hadde besøk av en Michelin-inspektør dagen etter offisiell åpningsdag. Vi vet ikke om de har vært her siden, men vi har hatt noen suspekte besøk, forteller Myhre.

Han har selv jobbet ved flere Michelin-restauranter, blant annet Per Se i New York.

– I mange år dagdrømte jeg om å starte en «stjernerestaurant». Jeg ville være del av en liten, eksklusiv gjeng i Norge. Som nyoppstartet restaurant tenker vi veldig lite på den stjernen, men jeg hadde naturligvis ikke blitt skuffet om vi skulle fått en anbefaling i guiden.

– Guiden snakkes ned

Når det gjelder statusen til Michelin-guiden i dag, har Myhre klare meninger.

– Akkurat nå føler jeg mange liker å snakke ned guiden av ymse årsaker. Dette tror jeg er fordi de fleste blir litt provosert av ikke å vite hva kriteriene egentlig er, og kanskje føles den ikke helt konsekvent. Jeg tror alle innerst inne respekterer Michelin-guiden ennå, men de har fått litt mer konkurranse når det gjelder å være guide for restaurantverden. For meg er den fortsatt ledende hva gjelder kvalitet og gode valg av spisesteder, avslutter Myhre.

Mandag klokken 17 deles Michelin-stjernene i de nordiske landene ut i Trondheim. I tillegg til À L’aise og Stallen i Oslo, har flere restaurantanmeldere pekt på at speilsalen i Britannia hotell i Trondheim og Under på Lindesnes kan få én stjerne hver, mens Credo i Trondheim og Renaa i Stavanger begge kan få sin stjerne nummer to.