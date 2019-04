Syklist fikk hjertestans etter kollisjon i Holmenkollen

Syklisten, som er en mann i 50-årene, fikk hjertestans etter ulykken.

– Syklisten hadde fått hjertestans og fikk førstehjelp av personer som tilfeldigvis var på stedet. Nå har ambulansepersonell ankommet stedet og jobber med syklisten, sier Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt ved 12.50-tiden.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 12.42.

Ved 13-tiden opplyser oppdragsleder Marius Wam i politiet at syklisten nå har fått pusten tilbake. Politiet skrev først på Twitter at to syklister hadde kollidert, men er ikke så sikre på det lenger.

– Han skal nå puste selv. Vi vet foreløpig ikke hvordan ulykken har skjedd, men det kan fremstå som om det er en singelulykke, sier Wam.

Politiet slår ved 13.15-tiden fast at det er snakk om en singelulykke.

– Vi vet nå at det var en singelulykke. Syklisten er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige skader, sier operasjonsleder Pedersen ved 13.30-tiden.