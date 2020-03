Oslo kommune gir utsettelse av husleien. Det hjelper ikke, svarer fortvilte bareiere: – Vil føre til et ras av konkurser

Oslos uteliv møter en ny uke i koronakrisen med galgenhumor. Noen bareierne bare ler når de blir spurt om hvordan det går om dagen.

Det er ikke rart. Det er ikke lov å samle mer enn 50 mennesker på ett sted i Oslo. Lørdag ble det skjenkestopp. Bartenderne har ikke noen å servere alkohol til noen.

Nå lurer utelivet på hva som skjer med husleien de egentlig skal betale.

Utsetter husleien

Noen utleiere som Olav Thon, tilbyr utsettelse, men det får kritikk fra bransjen. De hevder det bare blir mer gjeld som hoper seg opp.

Andre, som Fagforbundet Industri Energi, gir fritak til utestedene som leier i Youngskvartalet.

Flere utesteder leier lokaler hos kommunen, som frem til nå har avventet situasjonen. Mandag kom et svar: De gir utsettelse av husleien til dem som trenger det, inntil videre.

Det er alt de kan gjøre frem til det er avklart hvilke støtteordninger som innføres nasjonalt, forteller Lena Nesset, kommunikasjonssjef i Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY).

Fakta: Oslo kommune som utleier Det er flere eiendomsforvaltere i Oslo kommune som leier ut til næringsformål som blant annet servering.

Både Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Kulturetaten, Bymiljøetaten, Kultur og idrettsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF og Boligbygg Oslo KF har lokaler som leies ut til serveringssteder og lignende.

Kommunen eier blant annet lokalene til serveringssteder som Tranen, Prindsen hage, Gåsa, Misfornøyelsesbar, Mangelsgården, Asylet, Krøsset og Hør Hør.

– Leiefritak er det eneste som hjelper

Misfornøyelsesbar i Storgata leier hos kommunen.

– Det eneste man oppnår med utsatt leie, er masse gjeld. Vi får jo ikke inn inntekter i denne perioden, og må allerede betale en hel bunke med regninger, sier Christopher Nielsen som driver Misfornøyelsesbar.

Misfornøyelsesbar har lenge slitt med økonomiske problemer. I 2018 ble det et underskudd på 70.000 kroner. Men nå var fremtidsutsiktene lysere, ifølge Nielsen.

En rekke konserter, standupshow og private arrangementer var spikret utover våren. Nå er alt avlyst.

Espedal, Jan Tomas

– Jeg vet at jeg snakker på vegne av flere når jeg sier at reduksjon eller leiefritak er det eneste som hjelper. De små barene og utestedene har sjelden noe å gå på. Utsatt leie vil føre til et ras av konkurser før eller senere, sier han.

Han har en klar oppfordring til kommunen:

– Oslo kommune bør helt klart gå foran som et godt eksempel her. Alternativet er at de sitter igjen med en hel haug av konkursbo, og da får de i hvert fall ikke inn husleie.

Ketil Blom Haugstulen

– Det har ikke vært mye dialog

– Jeg har forståelse for at dette er vanskelig for alle parter, sier Morten Guldvik.

Han er daglig leder i Skagtindgruppen, som driver ni utesteder i Oslo: Pokalen, Vulkan Arena, Krøsset og andre. Tilsammen er 117 ansatte permittert hos ham alene.

– Vi har heldigvis en krigskasse og skal komme oss gjennom dette. Men å gå fra 2,5 millioner i omsetning i uken til ingenting – du får det ikke særlig mer dramatisk enn det, sier Guldvik.

Krøsset leier hos kommunen. At de gir utsettelse av husleien, var nytt for Guldvik.

Han forstår at kommunen ikke har alle svarene nå, og er innstilt på å finne gode løsninger. Men han er kritisk til kommunikasjonen fra kommunen.

– Det har ikke vært mye dialog. Vi har bedt om hjelp, og fått et tvetydig svar foreløpig. Våre andre eiendomsforvaltere som Aspelin Ramm og Eiendomsspar har holdt oss godt oppdatert om situasjonen og hva de tenker.

Oslo Høyre: Leiefritak ut året skulle bare mangle

Oslo Høyre har allerede vært kritiske til byrådets håndtering av utelivets problemer. Finanspolitisk talsperson, Anne Haabeth Rygg, er ikke mer begeistret av beskjeden som kom i dag.

– Kommunen bør gjøre leien gratis, i hvert fall ut året. Det skulle bare mangle, sier Rygg.

Oslo Høyre

Rygg mener at dersom kommunen kan bidra med å redusere kostnadene for utelivet og gi økte inntekter mot slutten av året, vil færre gå konkurs.

– På lang sikt lønner det seg for Oslo kommune å ha næringsaktivitet i byen. Vi må se hvor enorm verdi det vil ha at virksomhetene er her, ansetter folk og har omsetning, sier Rygg.

– Det er dette leietagerne må forholde seg til nå

Lena Nesset i EBY forteller at dette er en krevende situasjon for alle involverte. Kommunen jobber med å få oversikt over situasjonen.

– Derfor har leietagere som har tatt kontakt med oss i EBY fått et midlertidige svar om at vi må komme tilbake til dem. Nå som dette er avklart, vil våre næringsleietagere om kort tid få informasjon om mulighet for husleieutsettelse, skriver Nesset i en e-post.

Hun kan ikke svare på om kommunen vurderer å gi helt eller delvis fritak fra husleien, slik Nielsen i Misfornøyelesbar ønsker.

Sturlason

Situasjonen endrer seg raskt

Aftenposten har kontaktet byråd for eiendom og næring og byråd for finans for en kommentar. Til slutt kommer en e-post fra kommunikasjonsapparatet til Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Hun ser at den dramatiske situasjonen rammer næringslivet hardt, og at de små aktørene er spesielt sårbare. Men hun velger å ikke svare på kritikken fra Nielsen.

– Vi har fått mange innspill om at folk ønsker utsatt leie, noe byrådet har bestemt at kommunen skal tilby. Jeg er også glad for at flere private aktører er med på dugnaden og tilbyr utsatt utleie, skriver Marcussen.

Hun legger til at situasjonen endrer seg raskt, og at både kommune og stat vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendige.

– Alle tiltak må også sees opp mot de nasjonale krisepakkene for næringslivet og kommunene.