«Hei på deg. Hei på meg. Trallalei! Vet du hva? Jeg sitter her og gjør hva jeg vil, jeg. Og det jeg liker aller best, i hele verden, det er å ha det gøy. Gøy er det gøyeste av alt. Nå er jeg i Oslo, og her kan du ha det snabelgøy!

Noen dager reiser jeg bare hit og dit og rundt omkring. Jeg reiser med båten og banen og trikken og bussen. Da kan jeg reise gjennom hele byen, og da er det snabelgøy å sitte og titte ut av vinduet. Du får ikke sitteplass hele tiden, men du kan se ut og synge og le for det!