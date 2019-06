Rundt 3400 privatpersoner, med støtte fra Huseiernes Landsforbund, hadde saksøkt Oslo kommune om eiendomsskatten for skatteåret 2016.

Tirsdag falt den endelige dommen i saken i Høyesterett, som kan gi konsekvenser for resten av landet.

Kommunen overholdt ikke den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt da skatten ble innført i første halvår 2016.

Kommunen plikter dermed å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt til dem som er del av gruppesøksmålet, og som samtidig påklaget utskrivingsvedtaket for sin eiendom til kommunen innen klagefristen.

Vil ikke si om alle får penger tilbake

Hvis alle som betalte inn eiendomsskatt dette året skal få tilbakebetalt, vil det koste kommunen rundt 250 millioner kroner.

Byrådet lover å så raskt som mulig betale tilbake penger til saksøkerne, men vil foreløpig ikke si noe om hvorvidt andre husiere også vil få tilbakebetalt.

– Det er for tidlig å si noe om det. Vi må gå gjennom dommen, sier byrådssekretær Åsmund Strand Johansen.

Høyre har tidligere krevd at også andre må få tilbakebetalt penger.

Kommunen vant på det sentrale

Det andre punktet Oslo kommune var saksøkt for, at selve modellen de har valgt for skatten er ugyldig, fikk saksøkerne ikke medhold på. Kommunen er i sin fulle rett til å utforme skatten med et svært høyt bunnfradrag, slik at majoriteten av boliger ikke ilegges skatt.

Da skatten ble innført, var bunnfradraget på 4 millioner kroner, og beløpet er senere blitt økt. På grunn av utregningsmåten betød det at boliger med en anslått markedsverdi under 5 millioner kroner, slapp skatt helt det første året.

Konsekvensen var at rundt tre av fire boliger i Oslo ikke ble beskattet.

Ole Gunnar Onsøien, NTB Scanpix

– For oss har det vært viktig å kunne skjerme mindre verdifulle eiendommer fra eiendomsskatt. Jeg er glad for at et enstemmig Høyesterett mener det rødgrønne byrådet var i sin fulle rett ved innføringen av en moderat eiendomsskatt for å finansiere nødvendige velferdsløft, sier finansbyråd Robert Steen (Ap).

– Høyesterett har altså bekreftet at norske kommuner har stor skjønnsfrihet i utformingen av eiendomsskatt og frihet til å utforme sin politikk, sier Steen også.

Huseiernes Landsforbund: – En viktig avklaring

Huseiernes Landsforbund

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund er fornøyd med dommen.

– Hovedspørsmålet til modellen om eiendomsskatt er vi ikke overrasket over at Høyesterett overlater til politikken å bestemme. Men at Oslo kommune ikke overholdt fristene, er likevel en viktig seier for oss. Det viser at det var en riktig avgjørelse å bringe det inn for rettsapparatet. Vi har nå en tydelig forventning til Oslo kommune om at alle skattytere for 2016 får tilbakebetalt skatt, ikke bare dem som står bak dette gruppesøksmålet, sier Meyer.

– Regner du dette om en seier?

– Det var en viktig avklaring. Og en helt nødvendig påminnelse til norske kommuner om at det ikke nytter å overkjøre skattytere og ta snarveier.

Kommune-Norge skuffet over beslutningen

Både Oslo kommune og KS (kommunesektorens organisasjon) mener avgjørelsen fra Høyesterett sterkt begrenser kommuners mulighet til å skrive ut eiendomsskatt første året etter et politisk skifte ved valg.

– Det er skuffende at Høyesterett er kommet til fristen for nyutskriving er 1. mars og ikke innen utgangen av juni, slik som ved utskriving av eiendomsskatt for aller første gang. En slik rettsforståelse har som konsekvens at noen kommuner vil få ett år mindre effekt av et vedtak om å innføre eiendomsskatt enn andre kommuner, sier Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Byrådet i Oslo peker på det samme.

– Denne beslutningen legger en betydelig begrensning på et nytt kommunestyres mulighet til raskt å realisere politikken man går til valg på, sier Robert Steen.