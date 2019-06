Ved Rustad fotballbane på Lambertseter slo uværet virkelig inn.

– Vi var midt i en fotballkamp, men måtte bare avbryte da det braket løs, sier Aftenposten-journalist Anders Møllersen.

Regnværet tok helt av, og den kraftige vinden reiv med seg ett av fotballmålene, forteller Møllersen. Også flaggstangen ved fotballbanen knakk.

– Det ene målet forsvant ut på parkeringsplassen og traff en bil, mens det andre flyttet seg helt over på den andre siden. Det var også strie strømmer med vann på sidene og oppå banen, sier Møllersen.

Anders Møllersen

Mye jobb med opprydning

Kasserer i Rustad IL, Kim Thomassen, tror kunstgressbanen overlever de enorme mengdene med vann.

– Banen ble helt oversvømt, og gummigranulatene har samlet seg i hauger rundt på banen. Det blir masse jobb med å rydde opp, men jeg tviler på at banen er ødelagt. Det vil først vise seg når det tørker, sier Thomassen.

Banen eies av Oslo kommune, men driftes av Rustad IL.

– Det er en fotballskole på gang her nå, og vi hadde blant annet satt opp partytelt, som de over hundre elevene kunne oppholde seg i. Disse vrengte seg med vinden og ble totalt ødelagt, forteller Thomassen.

Han håper det dårlige været er over, og at det ikke kommer tilbake med det første.

Kostet en halv milliard i 2016

Gjensidig opplyser at de ikke har noen nøyaktige skadetall, men kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad sier at selskapet har mottatt over 20 henvendelser onsdag kveld.

Han sier at denne typen uvær, styrtregn som rammer kort og brutalt i noen få konsentrerte områder, kommer man til å se stadig mer av fremover.

Rysstad peker på at veldig mange kommunale ledningsnett er for gamle, har dårlig kapasitet og er dårlig vedlikeholdt. Da går det fort galt når styrtregnet kommer.

I august 2016 førte en halvtimes styrtregn i Oslo, Asker og Bærum til skader for minst en halv milliard kroner.

– Kveldens hendelse kan sikkert ikke sammenlignes, men mange med kjellere i vann den gang får nok en vond påminning og frykt for at det skal skje igjen.

Han anslår at oversvømmelse i en enkelt innredet kjeller fort kan koste 500.000 kroner å reparere.