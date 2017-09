Nå vet vi hvilken pave som står bak paveseglet

Paveseglet som nylig ble funnet ved utgravingen ved bispeborgen i Gamlebyen i Oslo tilhørte pave Innocens IV, fastslår arkeologene.

Det er arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som i samråd med konservatorer fra Kulturhistorisk museum i Oslo har kommet fram til at det er Pave Innocens IV (1243–1254) som står bak paveseglet eller pavebullen.

– Dette funnet er spesielt. Vi kommer tett på middelaldermennesket og samfunnet når vi kan navngi personen som sendte brevet. Det var denne paven som ga den norske Kong Håkon Håkonsen dispensasjon til å bli kronet til tross for at han var «uektefødt», sier prosjektleder Egil Bauer i NIKU.

Til tross for at paveseglet forblir uåpnet er fagfolkene sikre på at de har funnet riktig pave. Innocens den IV var en kontroversiell pave som aktivt drev korstogsrekruttering og var i åpen konflikt med den tysk-romerske keiseren.

– Vi har renset seglet innvending og laget et avtrykk slik at vi har sett hvilke bokstaver som trer fram og ser vi at det er pave Innocens den IV, sier Bauer.

– Hvis vi hadde åpnet den hadde det vært en stor fare for at seglet sprekker. Vi har hatt en teori om at det kan ha vært seglet til Innocens III, men vi ser at den ene I-en som sier at det er Innocens nummer 4 ligger i sprekken og vil etter alt å dømme bli ødelagt ved en eventuell åpning, sier han.